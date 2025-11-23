Hãng bảo hiểm Việt Nam làm lộ chuyển nhượng đội game Hàn Quốc

Chiều ngày 23/11, Hanwha Life Esports (HLE) công bố người chơi đi rừng mới của đội. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng bị chi nhánh Việt Nam làm lộ trước đó.

Kanavi khi còn trong màu áo JDG. Ảnh: LPL.

HLE chính thức công bố bản hợp đồng “bom tấn” cho vị trí đi rừng vào chiều 23/11. Kanavi (Seo Jin-Hyuk) chính thức quay lại quê nhà sau khi dành phần lớn sự nghiệp thi đấu tại giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc LPL.

Tuyển thủ nói trên sẽ thay thế đội trưởng Peanut, người vừa kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 27, tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Giữa lúc thị trường chuyển nhượng thiếu vắng người đi rừng chất lượng, Kanavi là sự bổ sung chất lượng cho “siêu đội hình” HLE vung tiền xây dựng.

Đáng nói, vụ chuyển nhượng này không gây bất ngờ cho khán giả và người hâm mộ toàn cầu. Trước đó 3 ngày, vào chiều 20/11, trang Facebook chính thức của công ty bảo hiểm Hanwha Life, chi nhánh Việt Nam đã công bố thông tin này. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng, đạt hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ.

Hãng bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam làm lộ bản hợp đồng Kanavi từ ngày 20/11.

Vài giờ sau đó, bài đăng này biến mất khỏi trang hãng bảo hiểm. Nhưng nó đã được lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu. Nó gây ra bàn luận lớn ở Bắc Mỹ, Trung Quốc… Đây có thể là sai lầm trong kiểm duyệt, cài đặt thời gian đăng bài của quản trị viên trang Facebook.

Theo nguyên tắc chuyển nhượng Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, bản hợp đồng mới phải được công bố sau khi đội tuyển cũ thông báo chia tay. Mãi đến chiều 23/11, Top Esports mới thông báo chấm dứt với Kanavi.

Kanavi có xuất phát điểm là thực tập sinh tại đội Griffin (Hàn Quốc). Nhưng phần lớn sự nghiệp của anh để phục vụ các đội Trung Quốc. Mốc son lớn nhất sự nghiệp người chơi này là được đại diện quốc gia ở Asiad 2023. Tại đây, anh cùng đồng đội đạt Huy chương Vàng. Thành tích này giúp Kanavi được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Tuy nhiên, anh vẫn phải thực hiện một khóa huấn luyện ngắn ngày để hoàn thành thủ tục. Đây là một phần lý do “hồi hương” của người đi rừng được trả lương cao bậc nhất LPL.

Trước Kanavi, HLE đã công bố gia hạn thành công với người chơi đường trên Zeus, đường giữa Zeka và hỗ trợ Delight. Ngoài Peanut, đội cũng chia tay xạ thủ Viper sau 3 năm gắn bó. Vị trí này có thể được thay thế bằng Gumayusi, người chơi hay nhất CKTG vừa qua. Trước đó, xạ thủ này đã thông báo chia tay T1.

Nếu đội hình nói trên thành sự thật, HLE hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với T1, đương kim vô địch thế giới và GenG, tổ chức mạnh nhất LCK.