Kaka từng cầu xin vợ cũ đừng ly dị

Năm 2015, khi Caroline thông báo rằng cô không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, Kaka không thể dễ dàng chấp nhận.

Kaka bị vợ cũ Caroline Celico chia tay chỉ vì cho rằng anh "quá hoàn hảo".

Kaka và Caroline Celico, người bạn đời thời thơ ấu, kết hôn trong suốt 10 năm và có với nhau hai người con trước khi quyết định ly hôn. Caroline từng chia sẻ rằng lý do tan vỡ không phải vì sự phản bội, mà vì cô cảm thấy “thiếu điều gì đó” khi Kaka quá hoàn hảo.

Trong khi đó, Kaka mô tả cuộc hôn nhân này như một hành trình đầy ý nghĩa, nhưng cũng đầy thử thách khi đối mặt với sự thay đổi trong trái tim của vợ. "Tôi làm tất cả những gì có thể để cứu vãn”, anh tâm sự. “Khi cô ấy nói rằng không muốn kết hôn nữa, tôi bám víu vào hy vọng, cố gắng chứng minh rằng chúng tôi có thể lấy lại những gì đã mất. Tôi đọc một cuốn sách đề xuất thử thách 40 ngày để giành lại trái tim người bạn đời, và tôi thực hiện nó hai lần. Quà tặng, thư tay, những bất ngờ bất ngờ… nhưng cuối cùng, cô ấy chỉ lặp lại: ‘Tôi không muốn nữa’.”

Là một người theo đạo, Kaka tin rằng hôn nhân là một giao ước mãi mãi. Anh sống tại Mỹ khi vợ đưa ra quyết định, và dù cố gắng thuyết phục cô quay lại Brazil để hàn gắn, Kaka vẫn không thể thay đổi ý định của Caroline. “Tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn cuộc ly hôn”, anh nói.

Cuộc chiến nội tâm của Kaka kết thúc khi anh nhận ra một chân lý quan trọng. Đó tình yêu không thể ép buộc. Anh chia sẻ việc ly hôn không khác gì cú sốc lớn, nhưng tình yêu là sự lựa chọn mỗi ngày. Và nếu ai đó ngừng chọn bạn, bạn phải học cách buông tay.

Sau cuộc ly hôn, cả Kaka và Caroline đều tìm thấy hạnh phúc mới. Kaka kết hôn với Carolina Dias vào năm 2019 và có thêm một người con, trong khi Caroline cũng xây dựng gia đình riêng.