Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao Thể thao Việt Nam

Kaka tái hiện màn ăn mừng biểu tượng tại TP.HCM

  • Chủ nhật, 9/11/2025 05:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kaka xuất hiện trong trận Legends Match diễn ra tối 8/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC (TP.HCM) và tái hiện cách ăn mừng quen thuộc từng gắn liền với thời kỳ thi đấu đỉnh cao của anh.

Kaka anh 1

Kaka có mặt tại SECC để tham dự trận giao hữu trong khuôn khổ sự kiện Legends Match. Cựu tiền vệ người Brazil giữ vai trò đội trưởng một trong hai đội thi đấu.
Kaka anh 2Kaka anh 3

Trong suốt trận đấu, Kaka thể hiện sự điềm tĩnh và khả năng điều phối bóng quen thuộc. Dù chỉ mang tính biểu diễn, anh vẫn tạo ra nhiều tình huống kỹ thuật đáng chú ý.

Kaka anh 4Kaka anh 5

Một tình huống phối hợp tấn công nhanh ở hiệp một tạo cơ hội để Kaka thực hiện pha dứt điểm biểu diễn trước khán giả tại SECC.

Kaka anh 6Kaka anh 7

Kaka giơ hai tay hướng lên trời sau pha xử lý, tái hiện cách ăn mừng quen thuộc trong giai đoạn anh thi đấu cho AC Milan và Real Madrid.

Kaka anh 8Kaka anh 9

Khoảnh khắc ăn mừng nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả có mặt tại khán đài.

Kaka anh 10

Kaka dành thời gian giao lưu và ký tặng người hâm mộ. Sự xuất hiện của anh tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ đối với cộng đồng yêu bóng đá tại Việt Nam.
Kaka anh 11

Trận Legends Match là một phần trong chuỗi sự kiện EA Sports FC Pro Festival 2025 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 7 đến 9/11. Hoạt động thu hút đông đảo người hâm mộ và góp phần tạo điểm nhấn cho đời sống bóng đá trong nước.

Ban thang 'dien ro' cua Luis Diaz hinh anh

Bàn thắng 'điên rồ' của Luis Diaz

22 phút trước 06:35 9/11/2025

0

Luis Diaz tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern Munich khi ghi một bàn thắng đẳng cấp trong trận hòa 2-2 với Union Berlin ở vòng 10 Bundesliga hôm 8/11.

Fati sa sut, Monaco tham bai hinh anh

Fati sa sút, Monaco thảm bại

22 phút trước 06:35 9/11/2025

0

Rạng sáng 9/11, ở vòng 12 Ligue 1, Lens đè bẹp Monaco với tỷ số 4-1 ngay tại sân Stade Louis II, khi đội chủ nhà kết thúc trận đấu với chỉ 10 người.

Anh Tiến

Kaka Thành phố Hồ Chí Minh Bóng đá Việt Nam Legends Match KaKa

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý