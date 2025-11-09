Kaka tái hiện màn ăn mừng biểu tượng tại TP.HCM

|
Kaka có mặt tại SECC để tham dự trận giao hữu trong khuôn khổ sự kiện Legends Match. Cựu tiền vệ người Brazil giữ vai trò đội trưởng một trong hai đội thi đấu.
Trong suốt trận đấu, Kaka thể hiện sự điềm tĩnh và khả năng điều phối bóng quen thuộc. Dù chỉ mang tính biểu diễn, anh vẫn tạo ra nhiều tình huống kỹ thuật đáng chú ý.
Một tình huống phối hợp tấn công nhanh ở hiệp một tạo cơ hội để Kaka thực hiện pha dứt điểm biểu diễn trước khán giả tại SECC.
Kaka giơ hai tay hướng lên trời sau pha xử lý, tái hiện cách ăn mừng quen thuộc trong giai đoạn anh thi đấu cho AC Milan và Real Madrid.
Khoảnh khắc ăn mừng nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả có mặt tại khán đài.
|
Kaka dành thời gian giao lưu và ký tặng người hâm mộ. Sự xuất hiện của anh tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ đối với cộng đồng yêu bóng đá tại Việt Nam.
|
Trận Legends Match là một phần trong chuỗi sự kiện EA Sports FC Pro Festival 2025 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 7 đến 9/11. Hoạt động thu hút đông đảo người hâm mộ và góp phần tạo điểm nhấn cho đời sống bóng đá trong nước.