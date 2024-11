Kahn 'phá vỡ' quy tắc, chọn ra cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại

Cuộc tranh luận về GOAT (Greatest of all time) trong bóng đá không ngừng tốn giấy mực và chia rẽ các ý kiến, với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hai cái tên thường xuyên được nhắc đến trong suốt gần hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, Kahn - người có sự nghiệp lẫy lừng với Bayern Munich và đội tuyển Đức - lại không đồng tình với sự thống trị của hai ngôi sao này.

Ông một mực khẳng định Ronaldo Nazario, cựu tiền đạo Brazil, mới là cầu thủ vĩ đại nhất mà bản thân từng chứng kiến. Kahn đã có gần hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao và đối đầu với rất nhiều ngôi sao, vì vậy đã không ngần ngại cho rằng Ronaldo "Người ngoài hành tinh", không phải Messi hay Ronaldo Cristiano, mới là cầu thủ hoàn hảo nhất.

"Với tôi, Ronaldo Nazario là cầu thủ xuất sắc hơn cả Messi và Cristiano. Tôi vẫn coi anh ấy là cầu thủ hoàn hảo nhất trong lịch sử bóng đá. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng chứng kiến", Kahn chia sẻ trong một buổi phỏng vấn gần đây.

Sự ngưỡng mộ của Kahn dành cho Ronaldo không chỉ đến từ những lời khen ngợi chung chung mà còn từ những trải nghiệm thực tế trong sự nghiệp. Kahn và Ronaldo từng gặp nhau ở trận chung kết World Cup 2002, nơi Ronaldo "Người ngoài hành tinh" tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Brazil đánh bại Đức với tỷ số 2-0 và giành chức vô địch. Một chiến thắng mà Kahn không thể quên.

Tại World Cup 2002, Ronaldo giành được Chiếc giày Vàng với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải đấu và cũng chính thức khẳng định mình là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Kahn, khi nhắc lại trận đấu đó, không tiếc lời khen ngợi sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm của Ronaldo, một điều mà ông cho là chưa từng thấy ở bất kỳ cầu thủ nào khác.

"Ronaldo có sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, kỹ năng và khả năng dứt điểm. Anh ấy là một cầu thủ toàn diện, và đó là lý do vì sao tôi cho rằng không ai có thể sánh ngang với anh ấy trong lịch sử bóng đá", Kahn khẳng định.

Ronaldo Nazario không chỉ là một biểu tượng của bóng đá Brazil mà còn là hình mẫu của một tiền đạo hoàn hảo. Kết hợp giữa tài năng thiên bẩm, tốc độ bùng nổ và sự tinh tế trong những pha dứt điểm, Ronaldo để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Sự nghiệp của Ronaldo trải qua những năm tháng rực rỡ tại các CLB hàng đầu như Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid và Corinthians. Đặc biệt, Ronaldo giành hai chức vô địch World Cup (1994 và 2002) cùng Brazil, và góp mặt trong trận chung kết World Cup 1998.

Trên hành trình của mình, ông chơi tổng cộng 624 trận đấu, ghi được 420 bàn thắng và thực hiện 128 pha kiến tạo, những con số chứng minh sự vĩ đại và tầm ảnh hưởng mà bản thân có đối với bóng đá.

Mặc dù Ronaldo Nazario là người được Kahn ngưỡng mộ nhất, cựu thủ môn Bayern Munich cũng thừa nhận rằng trong suốt sự nghiệp của mình, có một đối thủ khiến ông cảm thấy khó chịu, đó là Filippo Inzaghi của AC Milan. Inzaghi, với lối chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả, luôn tìm cách xé toạc hàng phòng ngự của các đội bóng, và đặc biệt là của Kahn.

"Ronaldo là người giỏi nhất, nhưng người khiến tôi cảm thấy bực bội nhất là Inzaghi", Kahn chia sẻ. "Anh ấy không phải là một siêu sao, nhưng lúc nào cũng ghi bàn vào lưới tôi. Tôi chưa bao giờ có thể ngừng cảm thấy bực bội khi đối mặt với anh ấy".

Thực tế, Inzaghi đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng vào lưới Kahn trong 5 lần đối đầu, chứng tỏ khả năng ghi bàn hiệu quả và không thể ngăn cản của tiền đạo người Italy, dù không sở hữu kỹ thuật hoa mỹ hay lối chơi bóng kỹ thuật.

