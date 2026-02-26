Juventus trả giá đắt cho khoảnh khắc gây tranh cãi

Một quyết định sau khi tham khảo VAR biến thẻ vàng thứ hai của Lloyd Kelly thành thẻ đỏ trực tiếp, tạo bước ngoặt lớn trong màn rượt đuổi nghẹt thở giữa Juventus và Galatasaray.

Lloyd Kelly nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Phút 49 trận lượt về vòng play-off Champions League giữa Juventus và Galatasaray rạng sáng 26/2, trọng tài Joao Pinheiro ban đầu rút thẻ vàng thứ hai với Lloyd Kelly sau pha va chạm với Baris Yilmaz. Đó là một tình huống tranh chấp bóng bổng, Kelly bật nhảy và khi tiếp đất đã va vào phần gót Achilles của đối phương.

VAR có vượt quá giới hạn?

Ông Pinheiro lập tức vẽ khung hình chữ nhật quen thuộc trong không trung rồi chạy ra đường biên để xem lại tình huống theo khuyến nghị từ tổ VAR. Khán đài Allianz Stadium có lúc bùng lên hy vọng. Nhiều CĐV Juventus tin rằng quyết định sẽ được hạ xuống.

Nhưng điều ngược lại xảy ra. Thẻ vàng thứ hai không bị hủy. Kelly bị nâng mức phạt lên thẻ đỏ trực tiếp.

Hậu vệ 27 tuổi rời sân trong tức giận. Anh đá mạnh vào tường trong đường hầm. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Luciano Spalletti lộ rõ vẻ khó hiểu.

Thời điểm đó, Juventus đang dẫn 1-0 và nỗ lực lật ngược thất bại 2-5 ở lượt đi. Bị mất người, đội bóng Italy rơi vào thế cực khó. Tuy nhiên, họ không sụp đổ. Juventus ghi thêm hai bàn để dẫn 3-0, san bằng tổng tỷ số 5-5 và kéo trận đấu vào hiệp phụ trong bầu không khí nghẹt thở.

Lloyd Kelly rời sân trở thành bước ngoặt của Juventus.

Dẫu vậy, lợi thế quân số của Galatasaray cuối cùng phát huy tác dụng. Victor Osimhen và Yilmaz lần lượt ghi bàn, giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thắng chung cuộc 7-5 sau hai lượt trận và giành vé đi tiếp.

Theo quy định hiện hành tại Champions League, VAR chỉ can thiệp với các tình huống bàn thắng, pha bóng trong vòng cấm, thẻ đỏ trực tiếp và nhầm lẫn danh tính cầu thủ. VAR không xem xét thẻ vàng.

Vì vậy, mục đích ban đầu không phải để “cứu” Kelly khỏi thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, một khi trọng tài đã ra màn hình xem lại, ông có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi đánh giá tình huống, Pinheiro xác định pha vào bóng của Kelly đủ mức độ nghiêm trọng để rút thẻ đỏ trực tiếp.

Điểm gây tranh cãi nằm ở cách đánh giá mức độ nguy hiểm. Kelly bật nhảy tranh chấp hợp lệ và không có động tác vung chân có chủ ý. Nhưng việc tiếp đất trúng gót Achilles đối phương được xem là hành vi nguy hiểm.

Đáng chú ý, Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB) dự kiến xem xét cho phép VAR kiểm tra các thẻ vàng thứ hai bị rút sai trong cuộc họp thường niên sắp tới. Nếu thay đổi được thông qua, những tình huống tương tự có thể được xử lý khác trong tương lai.

Làn sóng phản ứng dữ dội

Quyết định của trọng tài lập tức tạo ra làn sóng tranh luận. Cựu hậu vệ Premier League Curtis Davies gọi đây là “một sự ô nhục”. Ông cho rằng Kelly đơn thuần tranh chấp bóng bổng và việc tiếp đất là điều khó tránh khỏi.

Nhà báo Rory Smith mô tả tình huống là “tệ hại” và “đáng xấu hổ”. Andy Reid thì lo ngại bóng đá đang tiến gần đến một môn thể thao hạn chế va chạm. Ông nhấn mạnh rằng va chạm là phần không thể tách rời của trò chơi.

Juventus gục ngã trước Galatasaray sau hai lượt trận vòng play-off Champions League.

Ở chiều ngược lại, Nedum Onuoha nhận định với cách luật đang được áp dụng, một pha tiếp đất nguy hiểm như vậy rất dễ bị coi là thẻ đỏ. Stephen Warnock lại phản đối việc nâng mức phạt, cho rằng thẻ vàng là đủ vì tình huống mang tính tai nạn.

Theo quy định của UEFA, mọi cầu thủ bị truất quyền thi đấu đều tự động bị treo giò trận tiếp theo ở cúp châu Âu. Do Juventus đã bị loại, án treo giò của Kelly sẽ được chuyển sang mùa giải sau.

Một quyết định trong vài phút đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Juventus đã chiến đấu đến cùng với 10 người. Nhưng ở Champions League, chỉ một khoảnh khắc gây tranh cãi cũng đủ định đoạt số phận cả mùa giải.