Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Juventus thắng dễ Napoli

  • Thứ hai, 2/11/2026 07:10 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Rạng sáng 2/11, Juventus chặn đứng chuỗi phong độ nghèo nàn bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 Napoli ở vòng 10 Serie A.

Juventus thắng dễ Napoli. Ảnh: Reuters.

Hai siêu phẩm sút xa đẳng cấp của sao trẻ Kerim Alajbegovic và Jeremie Boga, kết hợp cùng chiếc thẻ đỏ tai hại của Luca Marianucci bên phía đội khách, giúp "Bà đầm già" giành trọn 3 điểm quý giá để vượt mặt chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu tại sân Allianz diễn ra căng thẳng và bế tắc trong phần lớn thời gian khi đôi bên đều ưu tiên sự an toàn. Khác biệt chỉ thực sự xuất hiện trong hiệp hai nhờ những toan tính thay người chính xác của huấn luyện viên Luciano Spalletti.

Phút 70, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Edon Zhegrova xử lý khéo léo trước khi mớm bóng cho Alajbegovic. Từ cự ly khoảng 20 m, tài năng trẻ người Bosnia & Herzegovina tung cú "nã đại bác" đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khai thông thế bế tắc.

Kịch bản tồi tệ nhanh chóng ập đến với Napoli chỉ 5 phút sau đó. Trung vệ Marianucci có pha phạm lỗi thô bạo với Juan Cabal, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và đẩy đội nhà vào cảnh thiếu người.

Chơi ung dung với lợi thế quân số, đội bóng thành Turin đặt dấu chấm hết cho trận đấu ở phút 87. Lại là sự kết hợp của hai nhân tố dự bị, khi Andrea Cambiaso chuyền bóng thuận lợi để Boga băng lên thực hiện pha cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ môn Alex Meret, ấn định thắng lợi 2-0.

Thất bại này phơi bày sự bế tắc toàn diện của Napoli khi họ chỉ tung ra vỏn vẹn 8 cú dứt điểm cả trận. Ngược lại, chiến thắng giúp Juventus có trận giữ sạch lưới thứ 5 tại Serie A, đồng thời leo lên vị trí thứ 7 và nới rộng cách biệt với chính Napoli lên thành 3 điểm.

Douglas Luiz tỏa sáng, Juventus thắng dễ Lecce

Rạng sáng 26/10, Juventus giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 ngay trên sân của Lecce tại vòng 8 Serie A.

06:34 26/10/2026

Conte chọn bến đỗ mới

Antonio Conte được cho là xác định điều kiện cho bến đỗ tiếp theo, trong bối cảnh cả MU lẫn Juventus đều quan tâm đến chiến lược gia người Italy.

05:00 23/10/2026

MU có nguy cơ mất Conte vào tay Juventus

MU có thể vuột mất cơ hội bổ nhiệm Antonio Conte khi Juventus muốn đưa chiến lược gia người Italy trở lại Turin.

06:43 20/10/2026

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Huy Trưởng

serie a napoli juventus serie a napoli juventus

    Đọc tiếp

    Diễn biến tương lai Carrick ở MU

    Diễn biến tương lai Carrick ở MU

    0

    Theo nhà báo David Ornstein của The Athletic, MU hiện không chủ động liên hệ hay bí mật đàm phán với bất kỳ ứng viên nào nhằm thay thế Michael Carrick.

    Tân binh của MU thành trò cười

    Tân binh của MU thành trò cười

    0

    Tiền vệ Andrey Santos trải qua một ngày đáng quên khi MU nhận thất bại 0-2 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge ở vòng 9 Premier League hôm 31/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý