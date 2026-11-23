Từ gợi ý của Cristiano Ronaldo và người đại diện, Real Madrid cùng báo chí Tây Ban Nha tạo nên cơn bão tin đồn dù Manchester United kiên quyết không bán.

Ronaldo đã “đong đưa” và để lại gợi ý ở nhiều nơi. Còn người đại diện môi giới của anh ta là Jorge Mendes thì thực hiện đúng công việc của một người môi giới. Ông ta nói thẳng chứ không chỉ gợi ý, và ông ta quyết tâm nói đúng vào tai những người cần nghe trong thế giới bóng đá. Cánh báo chí cũng đã đánh hơi được những lời thì thầm về vụ chuyển nhượng, nhưng tất cả mới chỉ là tin đồn mà thôi, chúng đều chỉ là những câu chuyện cụt ngủn, mơ hồ hoặc không rõ ràng.

Cho tới buổi sáng của ngày tổ chức trận chung kết Champions League. Ngày hôm đó, Marca, nhật báo thể thao của Tây Ban Nha gần như là cơ quan phát ngôn không chính thức của Real Madrid, đã dõng dạc tuyên bố trên trang nhất rằng Ronaldo sắp tới Tây Ban Nha.

Trong 10 ngày sau đó, những câu chuyện về khả năng chuyển nhượng tới Real tiếp tục hiện diện trên trang nhất của Marca suốt 8 ngày. Ai cũng đoán được rằng những tin tức này xuất phát từ nguồn nào.

Chủ tịch Calderon quyết tâm đưa Ronaldo về Real Madrid. Ảnh: FIFA.

Các câu lạc bộ Tây Ban Nha thường đưa ra những tuyên bố lớn về các cầu thủ mà họ có ý định ký hợp đồng, bởi vì cơ cấu tổ chức của họ khác với các đội bóng Anh. Chủ tịch của Real Madrid, Barcelona và các câu lạc bộ khác ở Tây Ban Nha đều phải chạy đua ứng cử để giành lấy chức vụ bằng cách vạch ra tầm nhìn chiến lược của họ dành cho tương lai.

Và thường thì tầm nhìn ấy vẫn được hoạch định quanh một chiến lược thể thao đơn giản nhất: đổ một đống tiền để mua về một siêu sao.

Dù sử dụng cách thức thô thiển và hèn hạ để dụ dỗ các cầu thủ trong thời gian họ vẫn đang còn hạn hợp đồng với đội bóng khác, nhưng đó cũng chính là cách Real Madrid đã tập hợp được đội hình toàn các “siêu sao vũ trụ” từ đầu những năm 2000. Tới năm 2008, chủ tịch Ramon Calderon của Real lại cần tới một “siêu sao vũ trụ” nữa cho riêng mình. Đó chỉ có thể là Cristiano.

Cơn bão những bài báo và tin đồn về một mức giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới là 80 triệu euro đã kéo dài tới nhiều tháng, mặc dù trong thời gian đó Ronaldo đã có đôi lần xuất hiện trước công chúng để đưa ra những lời trấn an rằng anh ta muốn ở lại Manchester United.

Thế nhưng những lời nói đó không thuyết phục cho lắm, ai cũng biết rằng đó không phải là sự thật. Thái độ của những ông chủ nhà Glazer đối với Real là “cương quyết không bán” - và thái độ này đã tạo được cho họ nhiều thiện cảm trong mắt Ferguson.