Juventus hạ Inter ở trận derby điên rồ

Trận derby Italy thứ 254 trong lịch sủ diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. Người hâm mộ tại sân Juventus được chứng kiến bữa tiệc 7 bàn thắng, 4 trong số đó là những siêu phẩm sút xa. Khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ sinh năm 2006, Vasilije Adzic giúp "Bianconeri" giành trọn 3 điểm trước đại kình địch và tiếp tục dẫn đầu Serie A với thành tích toàn thắng.