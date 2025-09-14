Juventus hạ Inter ở trận derby điên rồ

|
Trận derby Italy thứ 254 trong lịch sủ diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. Người hâm mộ tại sân Juventus được chứng kiến bữa tiệc 7 bàn thắng, 4 trong số đó là những siêu phẩm sút xa. Khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ sinh năm 2006, Vasilije Adzic giúp "Bianconeri" giành trọn 3 điểm trước đại kình địch và tiếp tục dẫn đầu Serie A với thành tích toàn thắng.
|
Trên sân nhà, Juventus chơi thận trọng nhưng lại là đội mở tỷ số sau sai sót của đội khách. Phút 14, pha phá bóng lỗi của Lautaro Martinez tạo cơ hội cho chủ nhà tổ chức tấn công. Bremer nhận bóng rồi làm tường để Lloyd Kelly dứt điểm cận thành, tung lưới Yann Sommer.
|
Niềm vui của CĐV chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 30, Hakan Calhanoglu tung cú sút chìm từ ngoài vùng cấm, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá, đồng thời đưa trận derby trở lại vạch xuất phát.
|
8 phút sau bàn thua, Juventus tái lập thế dẫn bàn bằng một siêu phẩm khác của cầu thủ số 10, Kenan Yildiz.
|
Sang hiệp hai, Inter dồn lên tấn công và tích cực uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng những cú sút xa. Phút 65, mành lưới "Lão phu nhân" rung lên lần thứ 2. Calhanoglu lại tỏa sáng với một siêu phẩm volley từ sát vạch 16,5 m, gỡ hòa 2-2 cho Inter.
|
Những diễn biến kịch tính vẫn chưa dừng lại. Phút 76, Marcus Thuram đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho Inter sau đường kiến tạo của Federico Di Marco.
|
Đến phút 83, em trai ruột của Marcus, Khephren Thuram ghi tên lên bảng tỷ số, cũng bằng một pha đánh đầu, qua đó giúp Juventus gỡ hòa 3-3.
|
Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa, Adzic bất ngờ tỏa sáng với một siêu phẩm sút xa từ khoảng cách gần 30 m. Sommer đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho đội khách. Juventus Stadium trở thành cơn ác mộng với Inter khi họ chỉ thắng 1 trong 13 lần hành quân gần nhất, trong đó có đến 9 trận thua.
