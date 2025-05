Juventus chuẩn bị "đại phẫu"

Juventus mùa này là một nỗi thất vọng. Bị PSV đá bay khỏi Champions League ngay từ vòng playoff, rồi thua đau Empoli (dùng đội hình dự bị) ở tứ kết Coppa Italy.

Tại Serie A, “Lão bà” chưa bao giờ chen chân được vào cuộc đua vô địch. Với chỉ hai vòng đấu còn lại, họ phải cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé cuối cùng dự cúp châu Âu, trong khi Napoli, Inter và Atalanta đã chắc suất.

Dưới thời Thiago Motta và HLV tạm quyền Igor Tudor, Juventus chưa từng tạo được bản sắc rõ ràng. Ban lãnh đạo không còn kiên nhẫn, và giờ là lúc họ muốn bắt đầu lại - từ con số 0. Người được Juventus gửi trọn niềm tin không ai khác chính là Antonio Conte - “công thần” từng giúp CLB giành 3 Scudetto liên tiếp và là biểu tượng từ thời còn là cầu thủ.

Hiện Conte tạo ra điều kỳ diệu tại Napoli, đưa đội bóng từ hạng 10 mùa trước lên đầu bảng Serie A. Chỉ cần 2 chiến thắng cuối mùa, ông sẽ vô địch cùng Napoli. Tuy nhiên, mâu thuẫn âm ỉ với Chủ tịch De Laurentiis sau kỳ chuyển nhượng tháng 1 (Kvaratskhelia bị bán, Okafor đến nhưng không được trọng dụng) khiến tương lai Conte trở nên bất ổn.

Nếu Conte rời Napoli, khả năng cao ông sẽ tái hợp Juventus. Đáp lại, Napoli được cho là sẽ cân nhắc mời Allegri - cựu thuyền trưởng Juve - ngồi vào “ghế nóng”.

Không chỉ nhắm tới Conte, Juventus còn lên kế hoạch chiêu mộ Antonio Pintus, “thầy thể lực” nổi tiếng đang thuộc biên chế Real Madrid. Pintus từng làm việc cùng Conte tại Inter Milan, và quan trọng hơn, ông sẽ không theo Ancelotti sang dẫn dắt tuyển Brazil.

Từng thi đấu và huấn luyện tại Juventus dưới thời Trapattoni, Lippi và Deschamps, Pintus hiểu rõ DNA của “Lão bà” - và một lần trở lại Allianz Stadium không phải điều xa vời.

Trong khi Conte và Pintus được nhắm cho vai trò chuyên môn, Giorgio Chiellini sẽ sắm vai “nhạc trưởng” nơi hậu trường. Sau khi Francesco Calvo - trưởng bộ phận doanh thu - rời CLB để làm CEO cho Aston Villa, Chiellini được trao cơ hội lớn. Huyền thoại phòng ngự người Italy sẽ làm việc sát cánh với Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli, đồng thời đảm nhiệm vị trí cố vấn cho Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) mà Calvo để lại.

Kế hoạch rõ ràng. Niềm tin đã được đặt đúng chỗ. Conte-Pintus-Chiellini, ba cái tên hội tụ đầy đủ bản sắc, kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu Juve thực hiện được “giấc mơ tái thiết” này, Serie A sẽ chứng kiến sự trở lại của một thế lực từng thống trị bóng đá Italy suốt một thập kỷ.

