Antony đắt hàng

Theo Football Espana, Juventus và Atletico Madrid đều muốn sở hữu Antony. Các đội bóng này sẵn sàng chi số tiền lớn để mua đứt Antony từ MU.

Với Juventus, đội bóng này muốn cải tổ toàn diện sau một mùa giải gây thất vọng. Antony cùng với Dusan Vlahovic hứa hẹn sẽ tạo nên cặp tấn công đáng chờ đợi ở Serie A mùa tới.

Trong khi đó, Betis lại mong muốn tiếp tục mượn tiền đạo người Brazil thêm một mùa giải nữa. Dù hài lòng với màn trình diễn của Antony, Betis khó chi khoảng 40-50 triệu euro để mua đứt chân sút này từ MU.

Việc chiêu mộ Antony phụ thuộc vào khả năng giành suất tham dự Champions League mùa tới của CLB. Khi đó, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini có thể kiếm tiền thưởng tham dự giải từ UEFA để bù đắp phí chuyển nhượng.

Với việc MU muốn bán đứt Antony thay vì tiếp tục cho mượn, áp lực đang đè nặng lên Betis. Đây lại là cơ hội cho Juventus, Atletico hay Villarreal để sở hữu cựu sao Ajax.

Kể từ khi gia nhập Betis theo dạng cho mượn vào tháng 1, Antony đã vực dậy sự nghiệp. Anh đã ghi được 8 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cựu cầu thủ Ajax đã đóng góp quan trọng giúp Betis lọt vào trận chung kết Conference League.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.