Juventus ra giá mua Osimhen

Đội bóng thành Turin đang quyết tâm mang về siêu tiền đạo Nigeria để tái thiết hàng công đã xuống cấp trong những mùa giải gần đây.

Theo tiết lộ từ Corriere dello Sport, Juventus đang đặt Osimhen là mục tiêu số một cho chiến dịch chuyển nhượng hè 2025. Tuy nhiên, cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 26 tuổi này sẽ khốc liệt với sự hiện diện của Manchester United và đặc biệt là Al Hilal - đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng trải thảm vàng với mức lương khủng lên đến 35 triệu euro/năm.

Mùa giải này, Osimhen chứng tỏ đẳng cấp siêu sao tại Galatasaray với 33 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 37 trận. Màn trình diễn bùng nổ không chỉ giúp anh chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ mà còn khiến các ông lớn châu Âu thèm khát.

"Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc tại Istanbul. Khi thời điểm đến, quyết định tốt nhất sẽ được đưa ra. Dù sao, Galatasaray sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi", Osimhen chia sẻ giữa cơn bão tin đồn.

Điều chắc chắn là tiền đạo này sẽ không quay lại Napoli. Mối quan hệ rạn nứt với ban lãnh đạo CLB Italy đã đẩy anh khỏi sân Diego Maradona một năm trước, khi Napoli buộc phải cho Galatasaray mượn ngôi sao của mình.

Juventus đang đặt nhiều hy vọng vào thương vụ này khi họ cần một chân sút đẳng cấp để tái thiết đế chế. Cuộc chiến giành Osimhen hứa hẹn sẽ là một trong những thương vụ nóng bỏng nhất của mùa hè 2025.

