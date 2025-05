Justin Bieber phủ nhận là nạn nhân của Diddy

Người đại diện lên tiếng khẳng định Justin Bieber không phải là nạn nhân của Diddy. Thời điểm ông trùm nhạc rap bị bắt, nam ca sĩ cảm thấy khó xử vì cả hai từng thân thiết.

Ngày 16/5, tờ Daily Mail đưa tin Justin Bieber lên tiếng thông qua người đại diện về những tin đồn liên quan đến ông trùm nhạc rap Sean "Diddy" Combs. Vài ngày sau khi phiên tòa xét xử diễn ra, đại diện Justin Bieber cho biết anh chưa từng là nạn nhân của Diddy.

"Justin Bieber không nằm trong số các nạn nhân của Sean Combs, song vẫn còn những nạn nhân khác trong vụ việc này. Việc chuyển hướng sự chú ý khỏi các nạn nhân khiến họ không được hưởng công lý một cách xứng đáng", đại diện nam ca sĩ nói với TMZ.

Nguồn tin thận cận cũng khẳng định Diddy chưa bao giờ xâm hại nam ca sĩ về tình dục hay bất kỳ hình thức nào khác. Về loạt video giữa Diddy và Bieber, người trong cuộc nói rằng các hành động chỉ mang tính biểu diễn. Thực tế, Bieber thân thiết với các con trai hơn là Diddy.

Justin Bieber chưa từng là nạn nhân của Diddy. Ảnh: Shutterstock.

Tháng 9/2024, ngay sau khi ông trùm nhạc rap bị bắt, một nguồn tin đã tiết lộ với Daily Mail về phản ứng của Justin Bieber: "Justin Bieber bối rối trước tin tức về Diddy và không muốn nói về chuyện này. Rất nhiều người đã giúp Bieber có được ngày hôm nay, họ rất thân thiết với Diddy khiến anh ấy rất khó xử".

Cũng theo Daily Mail, Justin Bieber hối hận khi hợp tác trong The Love Album: Off the Grid của Diddy phát hành năm 2023.

Sean "Diddy" Combs bị truy tố với các tội danh nghiêm trọng gồm âm mưu phạm tội có tổ chức, buôn người vì mục đích tình dục thông qua bạo lực, lừa đảo hoặc cưỡng ép và vận chuyển người nhằm thực hiện hành vi mại dâm. Ngoài ra, ông trùm nhạc rap còn đối mặt với hàng loạt vụ kiện khác. Song, Diddy vẫn phủ nhận tất cả cáo buộc.

Những ngày qua, phiên tòa thu hút sự chú ý khi Casandra “Cassie” Ventura, bạn gái cũ đưa ra loạt lời khai về Diddy. Theo đó, Cassie khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ về các buổi tiệc “Freak-Offs” (tiệc tình dục và ma túy) mà Diddy đứng ra tổ chức.