Jun Phạm gây bàn tán

Tối 28/3, Jun Phạm chính thức trở lại với MV mới mang tên Truth Or Dare. Bài hát được chấp bút bởi chính nam ca sĩ và do Monotape sản xuất. MV được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Sản phẩm cho thấy màu sắc mới, trẻ trung hơn của nam ca sĩ.
Jun Phạm trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: FBNV.
Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm gây tranh luận. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng giai điệu bài hát khá ngang, khó nghe và có phần cũ kỹ.
“Nhạc như từ 10 năm trước, không thấm nổi”, “Không ai khuyên anh ấy nghe lại nhạc và lời trước khi đăng tải sao. Chưa kể, nhảy nhót lọng cọng, trễ nhịp, động tác vụng về”, “Tôi yêu thích anh ấy nhưng vẫn phải thừa nhận bài này dở quá”, khán giả bình luận.
Jun Phạm sinh năm 1989, là cựu thành viên nhóm nhạc 365. Sau khi nhóm tan rã, anh phát triển sự nghiệp cá nhân với nhiều hoạt động khác nhau như ca hát, viết sách, đóng phim, tham gia game show. Anh nổi tiếng nhờ Running Man phiên bản Việt, sau đó là Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha.
Ở chương trình âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai, Jun Phạm luôn là một trong những nhân tố nổi bật, có điểm bình chọn cao.
Tuy nhiên, sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Jun Phạm gặp khó khăn trong việc duy trì danh tiếng và định hình phong cách riêng. Cuối 2025, nam ca sĩ có chuỗi 3 tác phẩm âm nhạc dân gian đương đại kể về thần thoại Sơn Tinh - Thủy Tinh nhưng cũng không thể bứt phá thành hit hay tạo sự bùng nổ trong thị trường âm nhạc.
