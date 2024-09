Jun Phạm: 'Anh Tuấn Hưng khen tôi như vậy hơi lố'

Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Jun Phạm thay đổi suy nghĩ về Tuấn Hưng, cảm nhận được sự gần gũi và nhiệt tình của Tự Long.

Khi NSX Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 công bố dàn sao, Jun Phạm không phải ứng viên nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi khi nhắc khái niệm nghệ sĩ toàn năng trên sân khấu - đủ sức "cân" cả khoản ca hát, rap, ý tưởng cho đến dàn dựng, khán giả chưa thấy điều đó rõ nét ở cựu thành viên 365.

Nhưng tới thời điểm này, chuẩn bị bước sang Công diễn 5, Jun Phạm vẫn thuộc nhóm anh tài có điểm số cao (gần nhất là 690 điểm), chứng tỏ không phải đối thủ "nhẹ ký". Anh chạm đến cảm xúc của người xem qua những câu chuyện khác nhau, và dần trở thành ứng viên tiềm năng cho chức quán quân.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ chia sẻ: "Mỗi anh tài có thế mạnh riêng và khán giả mỗi công khác nhau. Không biết hôm đó họ đến vì điều gì. Có thể đến vì tôi, vì một anh tài nào đó, hoặc vì bài hát họ yêu thích. Tôi may mắn đoán đúng đề và tìm được suy nghĩ chung với khán giả".

'Không xem Soobin là đối thủ'

- Từ người không mấy được quan tâm, kỳ vọng, anh liên tục đứng top điểm số ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Cảm xúc của anh thế nào?

- Đến với chương trình, tôi không mong đợi nhiều vì đã nghỉ hát từ lâu rồi, cũng chẳng biết làm gì để trở nên nổi bật. Khi thấy danh sách anh tài, tôi ngại do có quá nhiều người giỏi. Từ đầu tôi xác định tâm thế "chơi cho vui" nên từ công này sang công khác, tôi thoải mái, vào nhà nào cũng được, gặp ai cũng muốn kết nối.

Nhờ sự tùy duyên đó, tôi mới có tiết mục Nếu một mai tôi bay lên trời cùng Liên minh Cửu Long. Nếu các anh không ủng hộ tôi làm concept Quỹ nhịp tim Việt Nam, sẽ khó có kết quả là cứu được 47 bé bị bệnh tim. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất.

- Nhưng sau khi Liên minh Cửu Long tan rã và anh về với nhà Cá Lớn, sự nổi bật, chủ động sáng tạo có thể thấy là đã giảm dần?

- Nếu sáng tạo quá, tôi sẽ không được ai thương. Làm việc trong môi trường tập thể, tôi luôn phụ thuộc vào ý kiến của số đông. Cho đến khi vào nhà Cá Lớn, tôi không còn là nhóm trưởng mà vị trí này do Cường Seven đảm nhận. Cậu ấy giỏi dàn dựng, trong khi Soobin Hoàng Sơn sở hữu thế mạnh làm nhạc, về phần nội dung thì anh Tự Long đã xuất sắc. Một tổ hợp khá ổn nên tôi không dám cố chấp thể hiện mình quá nhiều.

Tôi may mắn vào những đội có anh tài hot, nhưng cũng thú thật tôi là người an toàn, chọn những bài hát nằm trong vùng an toàn của bản thân, chẳng hạn Chiếc khăn piêu.

Jun Phạm nói anh có những lựa chọn nằm trong vùng an toàn của bản thân.

- Trên mạng có nhiều bình luận cho rằng xét tổng thể, Soobin Hoàng Sơn hội tụ nhiều yếu tố, cạnh tranh trực tiếp với anh ở ngôi quán quân?

- Không. Soobin toàn diện quá, tôi không dám nhận là đối thủ. Tôi nể cậu ấy vì luôn tập trung vào điều bản thân giỏi nhất, đó là âm nhạc. Những thứ khác như ý tưởng, dàn dựng sân khấu, cậu ấy luôn chiều theo mọi người. Có cơ hội chung nhóm tôi mới cảm nhận rõ Soobin hết mình với công việc thế nào, sẵn sàng thức đến 4-5h sáng để làm nhạc, chia câu cho anh em. Tôi rất yên tâm để Soobin làm nhạc.

Một điều nữa tôi ấn tượng với Soobin, cậu ấy là người đầu tiên bắt tay tôi trong ngày hội ngộ.

- Còn những anh tài khác, ai đã khiến anh thay đổi góc nhìn?

- Chắc là anh Tuấn Hưng. Nhìn ảnh gai góc, "xù xì" thế thôi chứ như con nít vậy. Còn anh Tự Long gần gũi, nhiệt tình, luôn cho người khác cảm giác an tâm. Tôi có đọc được những lời khen hai anh dành cho tôi trên mạng xã hội, cảm giác hạnh phúc lắm, dù hai anh khen tôi hơi lố.

Tiếp xúc nhiều, tôi thấy các anh tài ai cũng đáng yêu, nhây và quậy tới bến. Sau chương trình, tôi rút ra chân lý rằng làm được gì không quan trọng bằng việc người khác xem mình là anh em. Trong hậu trường, tôi tâm sự được, giỡn hớt và nhậu với mọi người được, đó mới là điều tuyệt vời đọng lại sau show truyền hình thực tế.

- Anh và Isaac cùng thời điểm, cùng tham gia 2 chương trình dành cho nghệ sĩ nam gây chú ý. Anh có theo dõi đồng đội cũ?

- Tôi có theo dõi các tiết mục trình diễn và phải công nhận rằng Isaac đã lớn khôn thêm nhiều. Hơn ai hết, tôi và Isaac rất thân nên tôi hiểu sự cầu toàn, tính cách của anh ấy. Nói đùa chứ nếu không là các thành viên 365, không ai có thể chịu đựng được Isaac. Nhưng qua từng tập, Isaac đã thay đổi, tâm lý cũng thoải mái hơn.

Tôi thấy tiếc vì phải chi tôi, Isaac và S.T Sơn Thạch comeback chung với nhau, có Will nữa càng tốt.

'Đạo diễn không tự tin giao tôi vai ác'

- Trong "7 năm chưa cưới sẽ chia tay", anh đóng vai phản diện. Thử thách này có khó?

- Cái khó nhất chắc có lẽ là thuyết phục người xem rằng Jun Phạm đóng được vai ác. Nhưng trước hết đạo diễn phải cảm thấy thuyết phục và tin tưởng tôi cái đã. Ngày đó chị Hoàng Anh mà không mời thì chắc chẳng ai ngỏ lời với tôi, bởi mọi người nghĩ gương mặt tôi dễ thương nên khó "lột xác" trong vai phản diện.

Với vai Tuấn Kiệt, khán giả có phản hồi tích cực. Điều đó tiếp thêm động lực cho tôi ở những phim tới.

- So với trước, diễn xuất của anh tiến bộ, nhưng để nói bùng nổ thì chưa. Anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ do mình làm nhiều nghề, không tập trung hoàn toàn vào một vai trò cố định. Nhưng chắc chắn tôi thích diễn xuất và muốn khám phá sâu lĩnh vực này. Tôi được gieo vào não rằng không có vai chính, chỉ có vai hay. Thế nên vai phụ với tôi cũng quan trọng. Những vai đầu tiên của tôi đều là quần chúng, ít đất diễn nhưng có cái hay riêng, bổ trợ cho mạch câu chuyện. Tôi chưa bao giờ ngại chỉ là nhân vật bổ trợ.

Được đóng phim là vui, là được sống cuộc đời khác rồi. Còn việc tương lai thế nào phụ thuộc vào đạo diễn có cân nhắc mình hay không, tôi muốn bứt phá cũng chẳng được.

Jun Phạm thích diễn xuất và không ngại đóng vai phụ, vai quần chúng.

- Bản thân anh đã trải qua nhiều vai trò, từ ca sĩ, diễn viên, biên kịch, viết sách..., và gần nhất là MC. Đây là sự tham lam, muốn đa tài hay do anh chưa tìm ra con đường phù hợp nhất?

- Nói đúng hơn tôi là người thích trải nghiệm, và điều đó giúp tôi tích lũy kha khá thứ hay ho. Ví dụ khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, mọi người sợ phải đứng trước máy quay mà gắn micro sẽ không thể giao tiếp một cách tự nhiên, còn tôi chẳng ngại gì cả. Tôi cũng tự tin khoản trò chuyện, thuyết phục các anh và khán giả nhờ kinh nghiệm tham gia nhiều podcast, viết sách.

'Tôi nhiều tiền mà'

- Cuộc sống của anh đã thực sự ổn sau biến cố?

- Trước khi bố mất tôi cũng chẳng ổn. Nhưng sau đó tôi hiểu ra do cách bản thân nhìn nhận cuộc sống thế nào thôi. Chỉ cần đơn giản hóa vấn đề và nghĩ rằng "bố đã ra đi nhưng vẫn luôn ở đâu đó xung quanh mình", tôi đã nhẹ lòng hơn.

Đối diện mất mát khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều. Hơn một năm qua, tôi không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Tôi tin nếu hướng về những giá trị tốt đẹp, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

- Sống một mình, anh có cô đơn?

- Tính tôi khá hướng nội và đã quen sống một mình. Tôi thích ở nhà lắm, không hề cô đơn chút nào. Nếu cô đơn là buồn, là xấu ngay. Hoặc nếu tôi buồn nhưng cố nói dối thì tôi sẽ không ưa nhìn như vậy (Cười). Bạn nhìn xem, tôi vui và tươi tắn đó chứ, do bên trong tôi vui thật.

Ở tuổi 35, tôi hài lòng mọi thứ, từ những điều nhỏ nhất. Và nếu định nghĩa bước lên đỉnh cao là phải nhiều tiền, tôi cũng đã chạm tới đỉnh cao, bởi vì tôi nhiều tiền mà. Tôi cảm thấy hạnh phúc với ngôi nhà nhỏ của mình. Bạn bè dù có villa, biệt thự vẫn ước mơ sở hữu căn nhà giống tôi đó.

- Góc nhìn của người có những lựa chọn an toàn như Jun Phạm thì định nghĩa như thế nào về sự tham vọng?

- Tham vọng của tôi không giống nghệ sĩ khác. Nếu Isaac tham vọng làm ca sĩ nổi tiếng, S.T muốn mọi người công nhận là nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc, tham vọng của tôi là được trải nghiệm, được trải qua nhiều cảm giác nhất. Nếu tham vọng đứng trên đỉnh cao một lĩnh vực nào đó, ắt hẳn sẽ cô đơn. Bởi càng lên cao, té càng đau, càng nổi tiếng sẽ càng cô đơn.

Tôi thấy được bạn bè mình, những người đã quá nổi tiếng, ai cũng cô đơn. Sự cô đơn đó là không đáng.

- Không phải những cái nhất mà nhiều nghệ sĩ hướng tới, vậy anh muốn được mọi người nhớ đến vì điều gì, của những năm sau này?

- Chỉ cần nhớ tôi là Jun Phạm là được. Một người nghệ sĩ ai mời gì làm nấy.