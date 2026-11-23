Rạng sáng 23/11, Atletico Madrid có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Getafe 3-0 ngay trên sân khách ở vòng 13 La Liga.

Alvarez khiến Getafe sụp đổ.

Atletico nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo khác biệt. Phút thứ 10, Julian Alvarez xử lý bóng khéo léo trong vùng cấm trước khi nhả lại thuận lợi cho Alex Baena. Tiền vệ người Tây Ban Nha tung cú sút chìm đầy uy lực, đánh bại thủ môn David Soria.

Bàn thắng sớm giúp Atletico càng chơi tự tin. Đến phút 30, đội khách nhân đôi cách biệt sau một tình huống cố định. Từ quả phạt góc của Alvarez, thủ môn David Soria mắc sai lầm nghiêm trọng khi phán đoán điểm rơi không chính xác, tạo điều kiện để Johnny Cardoso dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Hai pha lập công giúp Atletico nắm lợi thế lớn trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Getafe nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gần như bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Atletico đang là đội để thủng lưới ít nhất La Liga mùa này với chỉ 10 bàn thua. Trước Getafe, hàng thủ của Simeone tiếp tục thể hiện sự chắc chắn, không cho đội chủ nhà nhiều cơ hội tiếp cận khung thành.

Tới phút 90, Djene Dakonam có pha đẩy sau lộ liễu với Alexander Sorloth trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định hậu vệ người Togo phạm lỗi, rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu và cho Atletico hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Alejandro Grimaldo không mắc sai lầm, nào ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả giúp Atletico trở lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga. Đội bóng của Simeone hiện kém Real Madrid và Barcelona lần lượt 2 và 5 điểm.