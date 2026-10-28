Barcelona bị phạt vì tiếp cận Alvarez

Barcelona phải nộp phạt 602 euro sau cuộc điều tra của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) liên quan đến đơn khiếu nại từ Atletico Madrid.

Barcelona bị trừng phạt vì tiếp cận Alvarez. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo của RFEF, cơ quan này quyết định xử phạt Barcelona 602 euro do vi phạm các nghĩa vụ theo quy định, liên quan đến vụ chuyển nhượng tiền đạo Julian Alvarez của Atletico. Mức phạt được áp dụng theo Điều 133 trong bộ quy tắc kỷ luật của liên đoàn, vốn đề cập đến những vi phạm ở mức độ nhẹ.

Trước đó, Atletico cho rằng Barcelona đã không tuân thủ quy trình cần thiết khi tìm cách tiếp cận Alvarez. Đội bóng thành Madrid lập luận rằng đại diện xứ Catalonia phải gửi thông báo bằng văn bản cho câu lạc bộ chủ quản trước khi liên hệ trực tiếp với tiền đạo người Argentina.

Atletico không chỉ gửi đơn khiếu nại lên RFEF mà còn đưa vụ việc lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác định mình không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này. Vì vậy, quá trình xem xét tại Tây Ban Nha trở thành trọng tâm của vụ việc.

Alvarez là nhân vật trung tâm trong căng thẳng giữa hai đội bóng suốt mùa hè vừa qua. Tiền đạo người Argentina được cho là muốn rời Atletico và từng công khai bày tỏ quan điểm về tương lai khi tham dự World Cup 2026 tại Mỹ. Anh nói rằng bản thân muốn vụ chuyển nhượng xảy ra vì đó là lựa chọn tốt nhất cho các bên liên quan.

Phát biểu này càng khiến tương lai của Alvarez trở thành chủ đề được chú ý, trong bối cảnh Barcelona được liên hệ với khả năng chiêu mộ chân sút sinh năm 2000. Dù vậy, hợp đồng của tiền đạo người Argentina với Atletico vẫn còn hiệu lực đến ngày 30/6/2030.

Từ đầu mùa này, Alvarez mới ghi 2 bàn sau 9 lần ra sân trên mọi đấu trường, gồm 1 bàn tại La Liga và 1 bàn tại Champions League.

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