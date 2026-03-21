Jovic trở lại từ vực sâu

Từ bản hợp đồng gây tranh cãi đến “vị thần Olympus” tại AEK Athens, Luka Jovic đang viết lại sự nghiệp theo cách ít ai ngờ tới.

Luka Jovic từng đứng trước ngã rẽ quan trọng trong mùa hè vừa qua. Tiền đạo người Serbia được xem là mục tiêu số một của Real Oviedo trong ngày đội bóng này trở lại La Liga. Thương vụ, nếu hoàn tất, sẽ biến anh thành bản hợp đồng biểu tượng.

Nhưng mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ. Ban lãnh đạo Oviedo thẳng thắn thừa nhận mức chi phí dành cho Jovic là quá lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc tài chính của CLB. Kế hoạch vì thế bị hủy bỏ, và Jovic buộc phải tìm một hướng đi khác.

Lựa chọn của anh là AEK Athens, một điểm đến không nằm trong nhóm 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Quyết định này ban đầu gây bất ngờ. Tuy nhiên, với Jovic, đó là bước lùi cần thiết để tái tạo sự nghiệp. Anh thừa nhận bản thân đã trải qua giai đoạn mệt mỏi về tinh thần và cần một môi trường ít áp lực hơn để tìm lại cảm hứng chơi bóng.

Khởi đầu tại Hy Lạp không hề dễ dàng. Jovic gia nhập đội bóng mà không có giai đoạn tiền mùa giải, lại mang theo những vấn đề thể trạng. Anh cần thời gian để bắt nhịp. Nhưng khi vượt qua giai đoạn đó, tiền đạo sinh năm 1997 bắt đầu cho thấy phiên bản tốt nhất của mình.

Sau 36 trận, Jovic ghi 19 bàn, trong đó có 15 bàn tại giải VĐQG. Hiệu suất này giúp anh có mùa giải hay nhất kể từ năm 2018/19, thời điểm bùng nổ tại Eintracht Frankfurt. Không chỉ đóng góp về mặt bàn thắng, Jovic còn tham gia nhiều hơn vào lối chơi chung, điều anh luôn mong muốn nhưng không phải lúc nào cũng được trao cơ hội ở các CLB trước.

Phong độ của Jovic góp phần quan trọng đưa AEK Athens vào cuộc đua vô địch. Đội bóng này hiện đồng dẫn đầu giải VĐQG Hy Lạp với 57 điểm, ngang bằng PAOK và Olympiacos. Cánh cửa giành cú đúp danh hiệu vẫn rộng mở.

Điểm nhấn tiếp theo trong hành trình của Jovic là cuộc tái ngộ Madrid. AEK sẽ chạm trán Rayo Vallecano tại tứ kết Conference League. Đây là lần trở lại đặc biệt với tiền đạo từng khoác áo Real Madrid, nhưng trong một vai trò rất khác.

Ở Athens, Jovic không còn là cái tên gây hoài nghi. Anh được người hâm mộ yêu mến và trở thành trung tâm của hàng công. Những màn trình diễn ấn tượng, trong đó có trận đấu ghi 4 bàn vào lưới Panathinaikos, đã củng cố vị thế của anh.

Quan trọng hơn, Jovic tìm lại được niềm vui chơi bóng. Anh không còn bị đóng khung trong vai trò “sát thủ vòng cấm”, mà được chơi bóng theo cách mình mong muốn. Với tiền đạo người Serbia, đó có lẽ là bước ngoặt lớn nhất.

Từ một bản hợp đồng thất vọng tại Real Madrid, Jovic đang dần trở lại, theo cách âm thầm nhưng đầy thuyết phục.