Jordan 0-2 Argentina: Bàn thắng liên tiếp

Trong 45 phút hiệp một, Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận và sớm dẫn trước Jordan với tỷ số 2-0.

Martinez có bàn đầu tiên ở World Cup 2026.

Phút 31, Lautaro Martinez ghi bàn trên chấm 11 m nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina. Trước đó, trọng tài check VAR và xác định cầu thủ Jordan phạm lỗi trong vùng cấm.



Phút 19, Lo Celso sút phạt đẹp mắt khi đưa bóng vào góc xa khung thành mở tỷ số cho Argentina. Trước đó, anh có pha vẩy má ngoài rất hay làm tung lưới Jordan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Argentina kiểm soát thế trận từ đầu.

Argentina hướng đến mục tiêu toàn thắng vòng bảng World Cup 2026 khi chạm trán Jordan ở lượt trận cuối bảng J diễn ra ngày 28/6. Trước đối thủ đã chính thức bị loại, nhà đương kim vô địch được đánh giá vượt trội và đứng trước cơ hội nối dài chuỗi phong độ ấn tượng.

Sau hai lượt trận, Argentina đã sớm giành vé vào vòng 1/16 cùng ngôi nhất bảng nhờ hai chiến thắng liên tiếp. Ở trận gần nhất, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đánh bại Áo 2-0 với màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi. Dù đá hỏng phạt đền trong hiệp một, siêu sao 39 tuổi vẫn lập cú đúp để giúp đội nhà giành trọn ba điểm.

Hai bàn thắng vào lưới Áo cũng giúp Messi đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup với 18 pha lập công, vượt qua kỷ lục trước đó của Miroslav Klose. Bên cạnh đó, anh còn trở thành cầu thủ thứ ba ghi bàn trong sáu trận World Cup liên tiếp.

Messi không đá chính trước Jordan. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Lionel Scaloni xác nhận Messi sẽ ngồi dự bị trước Jordan. Dù vậy, Argentina vẫn rất mạnh khi sở hữu dàn sao đồng đều ở các tuyến. Đội còn thể hiện sự ổn định đáng nể với chuỗi chín chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong giai đoạn này, "La Albiceleste" giữ sạch lưới tới tám trận và chỉ để thủng lưới đúng một lần, tiếp tục khẳng định vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ở chiều ngược lại, Jordan đã không còn cơ hội đi tiếp sau hai thất bại trước Áo và Algeria. Dù đều ghi bàn trong cả hai trận đấu đầu tiên tại một kỳ World Cup, đại diện châu Á bộc lộ nhiều hạn chế ở hàng thủ, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng khi để thủng lưới ba lần từ các tình huống phạt góc.

Khoảng cách lớn về đẳng cấp cùng phong độ hiện tại khiến Argentina được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, HLV Jamal Sellami vẫn hy vọng các học trò sẽ để lại dấu ấn đẹp trước khi chia tay giải đấu bằng một màn trình diễn quả cảm trước nhà đương kim vô địch.