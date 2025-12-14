Johnson & Johnson phải bồi thường 40 triệu USD

Bồi thẩm đoàn California phán quyết rằng Johnson & Johnson biết các sản phẩm chứa bột talc của mình nguy hiểm nhưng không cảnh báo người tiêu dùng.

Johnson & Johnson phải đối mặt với các vụ kiện từ những người cho rằng họ mắc ung thư sau khi sử dụng phấn rôm trẻ em và sản phẩm chứa bột talc khác của hãng. Ảnh: Reuters.

Một bồi thẩm đoàn tại bang California (Mỹ) hôm 12/12 đã phán quyết tập đoàn Johnson & Johnson (J&J) phải bồi thường 40 triệu USD cho hai phụ nữ, Guardian đưa tin.

Những người này cho biết phấn rôm trẻ em của hãng này là nguyên nhân gây ra ung thư buồng trứng của họ.

Cụ thể, bồi thẩm đoàn tại tòa án cấp cao Los Angeles phán quyết bồi thường 18 triệu USD cho Monica Kent và 22 triệu USD cho Deborah Schultz cùng chồng bà, sau khi kết luận rằng J&J đã biết từ nhiều năm trước rằng sản phẩm chứa bột talc của họ nguy hiểm nhưng không cảnh báo người tiêu dùng.

Erik Haas - phó Chủ tịch phụ trách toàn cầu về kiện tụng của Johnson & Johnson - cho biết công ty sẽ “ngay lập tức kháng cáo phán quyết này và kỳ vọng sẽ thắng kiện, như cách chúng tôi thường làm đối với phán quyết bất thường và bất lợi”.

Người phát ngôn của phía nguyên đơn hiện chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Theo hồ sơ tòa án, bà Kent được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng vào năm 2014, trong khi bà Schultz nhận chẩn đoán tương tự vào năm 2018.

Cả hai đều là cư dân bang California và cho biết họ đã sử dụng phấn rôm trẻ em của J&J sau khi tắm trong suốt 40 năm.

Tại phiên tòa, hai nguyên đơn khai rằng quá trình điều trị ung thư buồng trứng của họ bao gồm nhiều ca phẫu thuật lớn cùng hàng chục đợt hóa trị.

Trong phần tranh luận cuối cùng được Reuters theo dõi qua Courtroom View Network, luật sư Andy Birchfield - đại diện cho hai phụ nữ - nói với bồi thẩm đoàn rằng J&J đã biết từ những năm 1960 rằng sản phẩm của mình có thể gây ung thư.

Ở chiều ngược lại, Allison Brown - luật sư của Johnson & Johnson - cho rằng những người duy nhất nói với Kent và Schultz rằng bệnh ung thư của họ do bột talc gây ra chính là luật sư của họ,

Theo bà, không có bất cứ cơ quan y tế lớn nào tại Mỹ chứng thực mối liên hệ trên, đồng thời không có nghiên cứu nào chứng minh bột talc có thể di chuyển từ bên ngoài cơ thể vào các cơ quan sinh sản.

Theo hồ sơ tòa án, Johnson & Johnson hiện phải đối mặt với các vụ kiện từ hơn 67.000 nguyên đơn, những người cho rằng họ đối mặt với chẩn đoán mắc ung thư sau khi sử dụng phấn rôm trẻ em và các sản phẩm chứa bột talc khác của hãng.

Tuy nhiên, J&J khẳng định các sản phẩm của mình an toàn, không chứa amiăng và không gây ung thư. Công ty đã ngừng bán phấn rôm trẻ em chứa talc tại Mỹ từ năm 2020, chuyển sang sử dụng sản phẩm làm từ gốc tinh bột ngô.