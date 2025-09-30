J.K Rowling chỉ trích Emma Watson 'đổ dầu vào lửa'

Tác giả 'Harry Potter' gọi Watson là "thiếu hiểu biết" và cho rằng nữ diễn viên đã đổ thêm dầu vào lửa trong thời điểm bà bị đe dọa nghiêm trọng.

J.K. Rowling công khai chỉ trích Emma Watson là "thiếu hiểu biết" trên mạng xã hội X ngày 30/9. Ảnh: Rex/Shutterstock.

Ngày 30/9, tác giả loạt truyện Harry Potter, J.K Rowling, công khai chỉ trích Emma Watson bằng cách gọi nữ diễn viên là "thiếu hiểu biết". Sự việc diễn ra sau khi Watson phát biểu ủng hộ cộng đồng người chuyển giới và bày tỏ vẫn yêu quý Rowling trong một podcast ngày 24/9.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Rowling viết: “Giống nhiều người chưa từng sống một cuộc đời trưởng thành không được che chở bởi danh vọng và tiền bạc, Emma có quá ít trải nghiệm đời thực đến mức không biết mình thiếu hiểu biết ra sao”.

Theo nữ nhà văn, tình cảm của bà dành cho Watson thay đổi từ năm 2022, khi nữ diễn viên chia sẻ tại lễ trao giải Bafta. Nữ diễn viên phát biểu: “Tôi ở đây vì tất cả phù thủy”. Câu nói này được hiểu là ẩn ý ủng hộ người chuyển giới, đối lập với quan điểm của Rowling về bảo vệ khái niệm giới tính sinh học. Dù chưa được xác minh, một số khán giả còn cho rằng Watson lẩm bẩm “trừ một người” để ám chỉ Rowling.

Tác giả Harry Potter cho biết khi đó, bà đang phải đối mặt với những lời dọa giết và cưỡng hiếp, phải thuê thêm người để bảo vệ an toàn cá nhân. “Emma vừa đổ thêm dầu vào lửa nhưng lại nghĩ rằng một dòng tin nhắn ngắn ngủi với nội dung ‘Em rất tiếc vì những gì chị đang trải qua’ là đủ để chứng minh sự tử tế”, bà viết.

Nhà văn người Anh khẳng định: “Người lớn không thể vừa gắn bó với một phong trào thường xuyên kêu gọi ám sát bạn của mình, vừa đòi hỏi tình yêu từ người bạn đó như thể họ là mẹ mình vậy”.

Emma Watson từng thủ vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter từ năm 2001 đến 2011. Ảnh: FT.

Emma Watson, 35 tuổi, nổi tiếng toàn cầu với vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter từ 2001 đến 2011. Năm 2020, cô là một trong những diễn viên lên tiếng chỉ trích quan điểm của Rowling về người chuyển giới. Diễn viên khẳng định: “Người chuyển giới là chính họ và xứng đáng được sống mà không bị nghi ngờ hay phủ nhận”.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Watson lại tỏ ra mềm mỏng hơn. Cô chia sẻ: “Không có thế giới nào mà tôi có thể xóa bỏ bà ấy hoặc xóa bỏ những gì bà ấy đã làm cho tôi. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó những điều tưởng như mâu thuẫn này có thể cùng tồn tại”.

Tuy nhiên, Rowling cho rằng đây là "chiến thuật mới" của Watson nhằm thích nghi với bối cảnh hiện nay. Bà nhận xét: “Tôi nghi ngờ rằng cô ấy chọn thể hiện sự yêu quý vì nhận ra việc chỉ trích tôi không còn hợp thời như trước”.

Tác giả Harry Potter tiếp tục bảo vệ quan điểm giới tính sinh học và không gian dành riêng cho phụ nữ. Bà phát biểu: “Tôi không phải triệu phú từ năm 14 tuổi. Tôi từng sống trong nghèo khó khi viết cuốn sách đưa Emma đến danh tiếng. Tôi hiểu cảm giác bị tước quyền, điều mà Emma hào hứng tham gia, có ý nghĩa thế nào với phụ nữ không có đặc quyền như cô ấy”.

Đại diện của Emma Watson chưa phản hồi về phát biểu mới nhất của J.K Rowling.