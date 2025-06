Jin (BTS) mua nhà 17,5 tỷ won

Jin mua căn hộ tại Hannam The Hill giá 17,5 tỷ won, không vay ngân hàng. Khu vực này là nơi nhiều sao và doanh nhân nổi tiếng sinh sống.

Ngày 5/6, theo thông tin từ Chosun, Jin (BTS) đã mua một căn hộ tại Hannam The Hill – khu chung cư cao cấp nằm ở quận Yongsan. Thương vụ này có giá lên tới 17,5 tỷ won ( 12,8 triệu USD ) và hoàn toàn không sử dụng bất kỳ khoản vay nào từ ngân hàng.

Hannam The Hill là một trong những khu căn hộ cao cấp và đắt đỏ nhất Hàn Quốc, tọa lạc tại trung tâm Seoul. Giá căn hộ tại đây thường dao động từ khoảng 2,9 triệu đến hơn 7,3 triệu USD tùy diện tích và vị trí. Một số căn penthouse hoặc căn có thiết kế đặc biệt có thể vượt mốc này, đơn cử như căn hộ của Jin mới đây. Các nghệ sĩ đình đám như G-Dragon, So Ji Sub, Han Hyo Joo, cùng nhiều doanh nhân hàng đầu Hàn Quốc cũng đang sở hữu nhà ở Hannam The Hill.

Trước đó, vào tháng 7/2019, Jin từng sở hữu một căn hộ diện tích 233m² tại đây với giá 3,28 triệu USD . Đến tháng 11 cùng năm, anh tiếp tục mua thêm một căn diện tích 206m² với giá 3,12 triệu USD .

Jin vừa xuất ngũ vào cuối năm 2024: Ảnh: Reuters.

Jin đang tích cực trở lại sau thời gian nhập ngũ. Anh vừa phát hành mini album thứ hai mang tên Echo, đồng thời công bố tour fan concert solo đầu tiên mang tên #RUNSEOKJIN_EP.TOUR. Tour diễn sẽ bắt đầu vào ngày 28 và 29/6 tại Hàn Quốc, sau đó tiếp tục đến các thành phố lớn như Chiba, Osaka (Nhật Bản); Anaheim, Dallas, Tampa, Newark (Mỹ); London (Anh) và Amsterdam (Hà Lan). Tổng cộng, Jin sẽ tổ chức 18 buổi diễn tại 9 thành phố trên toàn cầu.

Jin ra mắt công chúng vào năm 2013 với vai trò là giọng ca chính và visual của nhóm nhạc BTS, dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment. Ngoài hoạt động nhóm, anh cũng xây dựng sự nghiệp solo qua các ca khúc như Awake, Epiphany, Moon và The Astronaut.

Sinh năm 1992, Jin xuất thân trong một gia đình có điều kiện. Cha anh là doanh nhân cấp cao trong ngành thực phẩm, còn anh trai điều hành một nhà hàng Nhật tại Seoul. Nam nghệ sĩ rất kín tiếng về đời tư, chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm hay bạn gái.