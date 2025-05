Ji So Yeon đăng ảnh bụng bầu khi du lịch ở Đà Nẵng

Nữ diễn viên "Chief of staff" khoe loạt ảnh du lịch tại Đà Nẵng, Việt Nam. Cô cho biết cảm thấy thấy rất ấn tượng với ẩm thực nơi đây.

Theo tờ Sports Chosun, hôm 24/5, Ji So Yeon gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi trên trang Instagram cá nhân. Cô tiết lộ mang thai song sinh và đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ tại Đà Nẵng. Nữ diễn viên cho biết cô thấy rất ấn tượng với ẩm thực nơi đây.

"Tôi đang đi du lịch ở Đà Nẵng, Việt Nam. Khi mang thai bé đầu tiên, tôi và chồng đã đến đảo Guam. Còn lần này, tôi đi cùng gia đình em ruột. Tôi từng tới Đà Nẵng rồi nhưng lần này trở lại, tôi cảm nhận được sức hấp dẫn rất khác", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên nói thêm: "Chúng tôi đặt phòng ở một khu truyền thống của Việt Nam và thật bất ngờ là không gặp bất kỳ người Hàn nào ở đó. Nhờ đồ ăn ngon nên dù mới mang thai 19 tuần mà bụng tôi đã to như 25 tuần vậy. Mọi người có thấy thế không? Tôi cũng đã lưu lại bức ảnh gia đình năm người, tính luôn hai bé song sinh trong bụng nữa".

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Ji So Yeon mặc bikini liền thân họa tiết sọc trắng đen, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm gọng trắng. Nữ diễn viên ôm bụng bầu lớn, cười rạng rỡ khi tạo dáng sexy trước ống kính.

Ji So Yeon khoe ảnh bụng bầu khi đi du lịch Đà Nẵng. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ bất ngờ trước thông tin Ji So Yeon mang thai song sinh, đồng thời gửi lời chúc cô có kỳ nghỉ tuyệt vời, đáng nhớ tại Việt Nam.

Ji So Yeon sinh năm 1986, là một diễn viên người Hàn Quốc. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình có tiếng như Hội bạn gái cũ, Chief of staff... Ji So Yeon kết hôn với nam diễn viên Song Jae Hee vào năm 2017 và sinh con gái đầu lòng tên Hael vào năm 2023, sau 6 năm kết hôn. Hồi giữa tháng 4, cô từng tiết lộ đang mang thai lần hai.

“Sau khi chào đón nhóc tì đáng yêu Hael, tôi đã từng thận trọng giữ lấy một sinh linh nhưng rồi lại phải buông tay vì sảy thai. Sau khoảng thời gian không dễ dàng ấy, vợ chồng tôi một lần nữa được ban tặng món quà quý giá”, nữ diễn viên chia sẻ.