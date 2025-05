Đêm hẹn hò lãng mạn của Taylor Swift và bạn trai

Taylor và Travis bị bắt gặp khi đi ăn tối tại một nhà hàng ở Florida. Travis được cho là đang tích cực ủng hộ bạn gái giữa lùm xùm liên quan đến Blake Lively.

Ngày 24/5, Page Six đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce vừa có một buổi hẹn hò riêng tư tại Florida. Cặp đôi bị bắt gặp dùng bữa tối tại một nhà hàng ở West Palm Beach. Trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, giọng ca Cruel Summer và bạn trai ngồi sát nhau trong một góc dãy ghế, vui vẻ thưởng thức đồ uống trước khi món chính được phục vụ. Một khoảnh khắc khác được ghi lại cho thấy Taylor tỏ ra phấn khích khi đang dùng bữa tối thân mật.

Nguồn tin của TMZ tiết lộ cặp đôi nắm tay nhau bước vào nhà hàng. Nữ ca sĩ diện váy hoa trễ vai sexy, tóc búi lỏng hờ hững. Trong khi đó, ngôi sao bóng bầu dục mặc áo sơ mi đen trắng họa tiết, kết hợp cùng quần màu be.

Taylor Swift bị bắt gặp đi ăn cùng bạn trai. Ảnh: @markmorrisonofficial.

Theo nguồn tin, Travis Kelce đang thuê một biệt thự trị giá 20 triệu USD tại Boca Raton (Florida) trong thời gian nghỉ giữa mùa giải để tập luyện. Buổi hẹn hò của cặp đôi diễn ra giữa lúc Taylor Swift được cho là đã “cạch mặt” bạn thân lâu năm Blake Lively, sau khi bị vướng vào cuộc chiến pháp lý giữa cô và bạn diễn Justin Baldoni.

“Ngay lúc này, nếu Taylor có một điều ước, cô ấy sẽ ước giá như chưa từng gặp Blake. Khi nhìn lại, Taylor thấy tình bạn đó không đáng để đánh đổi lấy những căng thẳng mà Blake đã gây ra cho cô”, Daily Mail trích dẫn lời nguồn tin. Người này cho biết thêm dù giữa cả hai có nhiều kỷ niệm đẹp, việc Blake liên tục kéo bạn thân vào những lùm xùm pháp lý đã vượt quá sức chịu đựng của Taylor.

Trong tình huống nhạy cảm này, Travis Kelce được cho là đang tích cực ủng hộ bạn gái. Anh thậm chí còn ngừng theo dõi Ryan Reynolds - chồng của Blake Lively, trên Instagram.

Trước đó, phía luật sư của Justin Baldoni đã gửi trát triệu tập Taylor Swift, với nghi ngờ cô có liên quan đến nỗ lực kiểm soát phim điện ảnh It Ends With Us của Blake Lively. Trong đơn kiện trị giá 400 triệu USD nhằm vào Lively và Ryan Reynolds, nam diễn viên khẳng định Blake từng nhắc tên Taylor để gây áp lực trong quá trình viết lại kịch bản phim.

Luật sư Bryan Freedman - đại diện pháp lý của Justin Baldoni - thậm chí còn tố phía Blake đã đe dọa công khai những tin nhắn riêng tư của Taylor, nếu nữ ca sĩ công khai ủng hộ mình. Tuy nhiên, tới đầu tuần này, phía Justin Baldoni đã chính thức hủy trát triệu tập Taylor, sau khi cho biết đã “thu thập được các thông tin cần thiết”.