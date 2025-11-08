Jesus chấm dứt ác mộng chấn thương

Gabriel Jesus chính thức tái xuất trong buổi tập hôm 7/11 tại London Colney, và anh không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Tiền đạo Gabriel Jesus phục hồi sau chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) gặp phải vào đầu năm 2025.

"Tôi rất vui khi được trở lại. Tôi không thể chờ đợi để ghi bàn và giúp đội bóng giành những điều lớn lao. Vâng, tôi cảm thấy khỏe hơn cả trước đây!”, Gabriel Jesus chia sẻ trên trang cá nhân.

HLV Mikel Arteta cũng thừa nhận Jesus cảm thấy ổn hơn trong buổi tập cùng đội một. Đây là lần đầu tiên sau 10 tháng, Jesus hoàn thành trọn vẹn buổi tập cùng đội một.

Jesus gặp chấn thương dây chằng đầu gối trong trận thua trước Manchester United tại FA Cup vào ngày 14/1, buộc anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 10 tháng. Ngôi sao xứ samba cũng đối mặt với tương lai bất ổn tại Arsenal sau khi thể hiện phong độ không ổn định hai năm qua.

Kể từ khi gia nhập "Pháo thủ" từ Manchester City vào năm 2022 với giá 45 triệu bảng, chân sút người Brazil thường xuyên sa sút phong độ và gặp các chấn thương. Hợp đồng của Jesus với Arsenal còn thời hạn đến tháng 6/2027, chính vì thế, "Pháo thủ" sẵn sàng bán sớm cầu thủ ngay hè này để tránh rơi vào trạng thái bị động hè năm sau.

Tuy nhiên, sự trở lại vào lúc này có thể cứu vãn sự nghiệp của Jesus tại Arsenal. Đội ngũ y tế Arsenal đánh giá Jesus đạt 100% thể lực, thậm chí cơ bắp săn chắc hơn trước nhờ chế độ phục hồi khoa học.

Với sự trở lại của Jesus, HLV Arteta có thêm lựa chọn cho hàng công trong các trận tới, giai đoạn quyết định trong cuộc đua vô địch.