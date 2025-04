Jennifer Lopez và Ben Affleck mâu thuẫn vì biệt thự 68 triệu USD

Jennifer Lopez và Ben Affleck bất đồng về việc bán căn biệt thự chung tại Beverly Hills. Cả hai không thống nhất được về mức giá.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn hồi đầu năm nay, Jennifer Lopez và Ben Affleck tiếp tục vướng vào tranh cãi liên quan đến việc bán căn biệt thự trị giá 68 triệu USD từng được cả hai mua chung.

Theo TMZ, Lopez và Affleck không thống nhất được về giá bán của căn biệt thự rộng hơn 3.500 mét vuông tại Beverly Hills, bang California. Trong khi nam diễn viên muốn hạ giá để nhanh chóng bán được nhà, thì Lopez vẫn giữ lập trường không giảm, chờ đợi người mua phù hợp.

Bất động sản này đã được rao bán từ tháng 7/2024. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, ngôi nhà không nhận được sự quan tâm đáng kể nào.

Lopez và Affleck mua biệt thự vào tháng 6/2023 với giá 60,85 triệu USD , gần một năm sau khi họ tổ chức lễ cưới riêng tư tại Las Vegas. Căn nhà có 12 phòng ngủ, 24 phòng tắm và được đánh giá là một trong những bất động sản xa hoa bậc nhất khu vực.

Căn biệt thự trị giá 68 triệu USD của Jennifer Lopez và Ben Affleck. Ảnh: BlueLoveImages.

Dù vậy, theo nguồn tin từ People, cả hai chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi sống tại đây. “Ben chưa từng thích căn nhà này, vì nó quá xa nơi các con anh ấy đang sống”, một nguồn tin thân cận tiết lộ. Về phần mình, Lopez cũng cảm thấy ngôi nhà “quá rộng so với nhu cầu thực tế”.

Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ đã chuyển đến sống tại một căn biệt thự trị giá 18 triệu USD gần khu vực Los Angeles. Trong khi đó, Affleck mua một bất động sản mới tại khu Pacific Palisades với giá 20 triệu USD vào tháng 8/2024, chỉ vài tuần trước khi Lopez nộp đơn ly hôn.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng là một trong những cặp đôi nổi bật nhất Hollywood khi đính hôn vào năm 2002. Sau khi chia tay vào năm 2004 vì áp lực truyền thông, họ bất ngờ tái hợp năm 2021 và tổ chức đám cưới riêng tư tại Las Vegas vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn hai năm rồi đổ vỡ.

Jennifer Lopez (sinh năm 1969) là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Mỹ, nổi bật ở cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và thời trang. Cô ghi dấu với loạt hit toàn cầu như On the Floor, Let’s Get Loud và từng nhận nhiều đề cử danh giá với các vai diễn trong Selena, Hustlers. Ngoài nghệ thuật, Lopez còn là doanh nhân thành đạt với các thương hiệu thời trang và nước hoa mang tên mình.

Ben Affleck (sinh năm 1972) là diễn viên, biên kịch và đạo diễn từng đoạt giải Oscar với Good Will Hunting và Argo. Anh được biết đến qua các vai diễn trong Gone Girl, The Town, và loạt phim Batman của DC. Song song với diễn xuất, Affleck còn đứng sau nhiều dự án điện ảnh lớn với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.