Jennifer Lopez khoe cơ bụng táo bạo

Jennifer Lopez “đốt cháy” sân khấu Bilbao với trang phục biểu diễn táo bạo. Nữ ca sĩ khoe cơ bụng săn chắc với quần da cạp siêu thấp và bra lấp lánh.

Trong đêm diễn tại Bilbao (Tây Ban Nha) vào tối 16/7, Jennifer Lopez khiến khán giả “bỏng mắt” khi xuất hiện với trang phục đầy gợi cảm. Nữ ca sĩ 55 tuổi diện quần da cạp siêu thấp, kết hợp cùng bra đính hạt lấp lánh, khoe cơ bụng săn chắc và vóc dáng quyến rũ trên sân khấu.

Hoàn thiện tạo hình là chiếc mũ bóng chày đen lấp lánh mang biểu tượng New York Yankees - như một cách thể hiện tình yêu với quê nhà Bronx.

Lopez sau đó còn thay đổi sang bộ bodysuit da có dây đai phía trước, tiếp tục thể hiện phong cách biểu diễn gợi cảm đặc trưng.

Tạo hình gợi cảm của Jennifer Lopez trong đêm diễn tại Bilbao. Ảnh: @_jlothaqueen.

Hiện cô đang thực hiện tour diễn Up All Night, khởi động từ ngày 8/7 tại Tây Ban Nha và dự kiến kết thúc vào 12/8 tại Sardinia (Italy). Trước đó, trong đêm diễn tại Palau Sant Jordi (Tây Ban Nha), cô cũng gây chú ý khi diện bodysuit phủ sequin kết hợp boots cao quá gối.

Bên cạnh những màn trình diễn bốc lửa, Lopez cũng lần đầu đề cập đến tình trạng hôn nhân hiện tại. Trong lúc biểu diễn, khi một khán giả giơ tấm biển có dòng chữ “J.Lo, marry me?” (J.Lo, cưới em nhé?), nữ ca sĩ - người từng trải qua bốn cuộc hôn nhân - hài hước đáp lại: “Tôi nghĩ tôi xong chuyện đó rồi. Tôi đã thử mấy lần rồi”.

Câu trả lời khiến khán giả thích thú, đồng thời thu hút sự chú ý khi Jennifer Lopez và Ben Affleck vừa chính thức ly hôn vào đầu năm 2025, sau khoảng thời gian ly thân kể từ tháng 4/2024. Sau chia tay, Lopez tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc và dành thời gian cho con cái, trong khi Ben Affleck quay về cuộc sống bên ba người con chung với vợ cũ Jennifer Garner.

Jennifer Lopez, sinh năm 1969, là ca sĩ, diễn viên, vũ công và nhà sản xuất người Mỹ gốc Latin. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò vũ công trong chương trình In Living Color trước khi nổi tiếng qua vai chính trong phim Selena (1997). Album đầu tay On the 6 (1999) giúp cô bứt phá ở mảng âm nhạc. Giờ đây, Lopez trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng và thành công nhất của làng giải trí Mỹ. Cô cũng lấn sân kinh doanh với thương hiệu mỹ phẩm, nước hoa và thời trang mang tên mình.