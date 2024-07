Jennie vẫn bị chỉ trích

Ngay cả khi đã xin lỗi, Jennie vẫn vướng vào tranh cãi của dư luận. Truyền thông Hàn Quốc chỉ ra lý do nữ thần tượng bị chỉ trích là thiếu tôn trọng nhân viên.

Đoạn video quay cảnh thành viên BlackPink Jennie hút thuốc lá điện tử trong nhà được tung ra, rồi lan truyền trên mạng xã hội và gây tranh cãi suốt những ngày qua. Trong video, Jennie vừa trang điểm vừa sử dụng thuốc lá điện tử. Xung quanh nữ thần tượng là nhiều nhân viên trong ê-kíp. Video này là một cảnh trong vlog được tải lên kênh YouTube chính thức của Jennie và hiện đã bị xóa. Tranh cãi lần này không đơn thuần xoay quanh hành vi hút thuốc mà nó còn cho thấy sự thiếu quan tâm, tông trọng của nữ thần tượng đến những người xung quanh.

Hậu quả của hành vi thiếu tôn trọng nhân viên

Hút thuốc là quyền tự do của mỗi cá nhân, nhưng hành vi đó không phù hợp nếu bạn ở cùng một hoặc nhiều người không hút thuốc, My Daily nhận định trong bài viết về Jennie.

Sau khi video hút thuốc lan truyền trên mạng xã hội, Jennie lên tiếng xin lỗi. Cô thừa nhận việc hút thuốc trước mặt các nhân viên là sai và đang suy ngẫm về hành động này. Nữ thần tượng cho biết đã trực tiếp liên hệ với các nhân viên và xin lỗi họ. Dẫu vậy, trên diễn đàn Pann của Hàn Quốc, hầu hết bình luận về thành viên nhóm BlackPink vẫn tiêu cực.

“Có rất nhiều người nổi tiếng hút thuốc trong nhà nhưng Jennie thực sự khiến tôi sốc khi cô ấy phả khói vào mặt ai đó”, “Tôi đã bị sốc. Cô ấy không quan tâm đến người khác. Cô ấy thực sự nghĩ mình là công chúa sao?”, “Bây giờ, khi nhìn vào hình ảnh của Jennie, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là cảnh cô ấy phả khói vào mặt nhân viên”, “Thổi khói vào mặt nhân viên có nghĩa cô ấy thậm chí không coi nhân viên đó là con người”, dân mạng Hàn Quốc bình luận.

Jennie vướng tranh cãi nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hình ảnh thần tượng của cô. Ảnh: Profbeauty.

Theo My Daily, Jennie đã trưởng thành nên tất nhiên cô có thể hút thuốc. Đây là quyền được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là có được phép hút thuốc trong nhà hay không và liệu đó có phải hành động có thể gây khó chịu cho người khác ở nơi công cộng hay không. Jenie có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý nếu cô ấy hút thuốc lá điện tử ở nơi không được phép. Hơn nữa, hành vi thổi khói vào mặt nhân viên đang trang điểm là một vấn đề lớn về mặt lịch sự và thái độ.

Những lời chỉ trích về hành vi của Jennie được đưa ra không chỉ vì nữ thần tượng hút thuốc lá điện tử. Nhiều cư dân mạng tỏ ra khó chịu với hành động của Jennie bởi cô thiếu quan tâm nhân viên. Việc hút thuốc lá thụ động không chỉ tạo ra cảm giác khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nếu trải qua nhiều lần.

Trách nhiệm của người nổi tiếng

Hút thuốc trong nhà bị nghiêm cấm ở Hàn Quốc, nhưng có thể ở các quốc gia khác, nó được phép. Tuy nhiên, bất kể quy định về mặt pháp lý ra sao, việc tôn trọng và lịch sự với những người xung quanh vẫn là vấn đề đạo đức cơ bản. Đặc biệt, hành động của những người nổi tiếng góp phần hình thành các tiêu chuẩn xã hội nên họ càng phải cẩn thận hơn, truyền thông Hàn Quốc nhận định.

Theo truyền thông Hàn Quốc, điều gây thất vọng nhất trong video của Jennie là việc cô thiếu tôn trọng nhân viên. Ảnh: Vogue.

Tranh cãi về việc người nổi tiếng hút thuốc trong nhà thực ra không phải chuyện mới tại ngành giải trí Hàn Quốc. Tháng 4 năm ngoái, Kian84 bị phạt 100.000 won vì hút thuốc khi quay SNL Korea. Trước đó, nam diễn viên Ji Chang Wook cũng vướng tranh cãi và nhận rất nhiều chỉ trích sau khi đoạn video cho thấy anh hút thuốc lá điện tử trong buổi diễn tập cho một bộ phim truyền hình được tung ra.

Haechan (NCT), V, Jungkook, RM (BTS); D.O (EXO) hay Choi Hyun Wook… cũng từng vướng tranh cãi với lý do tương tự. Thậm chí, sau khi bị tố cáo là hút thuốc tại phòng chờ của chương trình Music Core ở trụ sở MBC, D.O, thành viên nhóm EXO phải đóng phạt.

Tiêu chuẩn không hút thuốc vì là người nổi tiếng thực sự tàn nhẫn. Tuy nhiên, mọi hành động của người nổi tiếng đều có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng. Vì những người nổi tiếng là người của công chúng nên cần xem xét những tác động từ hành động của họ đối với xã hội. Ngay cả hành động hút thuốc đơn giản cũng cần thận trọng hơn khi xem xét tác động của nó, tờ My Daily đánh giá.

Hút thuốc là quyền tự do cá nhân, nhưng hút thuốc ở nơi công cộng và không quan tâm đến người xung quanh lại là vấn đề khác. Trong trường hợp của Jennie, sự thiếu quan tâm trong thái độ của cô đối với nhân viên gây thất vọng hơn hành vi hút thuốc.