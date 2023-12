Jennie lập công ty riêng

Công ty mang tên ODD ATELIER do Jennie thành lập sẽ quản lý các hoạt động cá nhân của nữ ca sĩ.

Tối 23/12, tờ Newsis đưa tin Jennie thành lập công ty riêng mang tên ODD ATELIER. Theo truyền thông Hàn Quốc, công ty này được Jennie thành lập từ tháng 11 để quản lý các hoạt động cá nhân của nữ ca sĩ.

Cũng trong ngày 23/12, trang web chính thức của công ty được công bố khiến người hâm mộ bất ngờ. Theo giới thiệu trên trang web, Jennie bày tỏ mong muốn tạo nên không gian mới mẻ, thu hút sự chú ý theo cách khác biệt và bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, trang web bị sập, ngừng hoạt động do lượng người truy cập quá nhiều.

Jennie thành lập công ty ở tuổi 27. Ảnh: News1.

Trước đó, The Korea Times đưa tin các thành viên BlackPink quyết định gia hạn hợp đồng với YG Entertainment. Công ty hứa hỗ trợ BlackPink để họ có những hoạt động ấn tượng, xứng đáng với vị thế của một nhóm nhạc hàng đầu. Công ty còn tuyên bố BlackPink phát hành album mới và bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, theo The Korea Times, hợp đồng giữa các thành viên BlackPink với YG chỉ bao gồm những điều khoản liên quan đến hoạt động nhóm. Với các hoạt động cá nhân, từng thành viên có dự định riêng.

Jennie sinh năm 1996, không chỉ nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm nhạc BlackPink mà còn hoạt động solo. Jennie phát hành ca khúc đầu tiên SOLO vào tháng 11/2018. Tháng 10, đĩa đơn tiếp theo của cô mang tên You & Me được phát hành. Đặc biệt, Jennie là đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng xa xỉ. Thành viên nhóm BlackPink cũng thử sức với vai trò diễn viên qua bộ phim The Idol phát trên HBO.