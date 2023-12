Ảnh gợi cảm tại Nha Trang của Kim Yoo Jung

"Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung đến Nha Trang từ 9/12. Mới đây, nữ diễn viên khoe loạt hình trẻ trung lên trang cá nhân.

Kim Yoo Jung khoe nhan sắc tại Nha Trang. Ảnh: you_r_love.

Tờ News1 đưa tin Kim Yoo Jung khoe xương đòn và cơ bụng đầy quyến rũ trong loạt hình chụp tại Nha Trang. Những bức ảnh được nữ diễn viên đăng lên trang cá nhân vào sáng 23/12 với chú thích: "Tôi muốn trở thành một cái cây".

“Diện chiếc áo thun crop top màu xanh lá cây và quần jeans, Kim Yoo Jung thu hút chú ý bằng vẻ đẹp lôi cuốn, thần thái quyến rũ. Đặc biệt, đôi mắt và dáng người đẹp dưới ánh nắng của nữ diễn viên mang đầy cảm giác mơ màng”, News1 viết.

Loạt hình của nữ diễn viên hiện nhận được hơn một triệu lượt thích. Nữ diễn viên tới Việt Nam để du lịch, nghỉ ngơi từ đầu tháng 12.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, đóng phim từ nhỏ. Nhờ những vai diễn thành công, nữ diễn viên được mệnh danh “em gái quốc dân”. Khi trưởng thành, Kim Yoo Jung tiếp tục phát triển sự nghiệp và có dự án thành công là Mây họa ánh trăng.

Kim Yoo Jung chọn crop top khoe vóc dáng. Ảnh: you_r_love.

Kim Yoo Jung đang đảm nhận vai Do Hee trong phim My Demon. Bộ phim gây sốt và được đông đảo khán giả ở Việt Nam yêu thích bởi thiết lập tính cách nhân vật thú vị. Tương tác ngọt ngào, ăn ý của Kim Yoo Jung với bạn diễn Song Kang cũng là lý do bộ phim được yêu thích.

My Demon kể về mối tình của ác quỷ Gu Won (Song Kang đảm nhận) và Do Hee. Anh mất khả năng của quỷ sau một lần cứu Do Hee. Gu Won phải trở thành vệ sĩ và sau đó là “chồng hờ” của Do Hee để tìm cách lấy lại năng lượng. Hai người dần phát triển tình cảm và yêu nhau. Tuy nhiên, lúc này Gu Won phải đối mặt với sự lựa chọn là chỉ khi Do Hee mất, anh mới lấy lại khả năng của mình.