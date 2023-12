Nụ hôn gây sốt của Song Kang và Kim Yoo Jung

"My Demon" đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của Song Kang và Kim Yoo Jung nhưng cả hai kết hợp ngọt ngào, ăn ý.

Nụ hôn đầu tiên của Song Kang và Kim Yoo Jung trong phim.

News1 đưa trong tập thứ 6 của bộ phim truyền hình My Demon lên sóng kênh SBS vào tối 9/12, Do Do Hee (do Kim Yoo Jung thủ vai) với Jeong Gu Won (Song Kang) kết hôn và trở nên thân thiết hơn. Họ thậm chí có nụ hôn đầu tiên đang gây sốt cộng đồng mạng.

Trong tập này, hai nhân vật cùng theo dõi Noh Do Kyung vì nghi ngờ người này là thủ phạm tấn công Do Hee trước đó. Trong khoảnh khắc sắp bị bại lộ, Jeong Gu Won không thể phát huy năng lực quỷ nên đã hôn môi Do Hee để tránh sự chú ý của Noh Do Kyung.

Nụ hôn nảy sinh trong tình huống cấp bách khiến Do Hee ngỡ ngàng. Khán giả cũng rất phấn khích trước diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính và hy vọng họ có thêm nhiều cảnh tương tác ở những tiếp theo.

News1 cho biết My Demon bắt đầu với tỷ suất người xem toàn quốc là 4,5%, dựa trên thống kê của Nielsen Korea, nhưng giảm xuống còn 3,4% cho tập thứ 5. Mỗi tập phim đều có diễn biến chậm, lặp lại.

Và chính cảnh Gu Won hôn môi Do Hee hay khi anh treo mình trên lan can để cứu Do Hee là những cảnh thu hút người xem nhiều nhất. Do đó, người hâm mộ của phim đang mong đợi ratings tăng lên ở những tập tiếp theo.

Song Kang và Kim Yoo Jung trong phim My Demon.

My Demon kể về mối tình của ác quỷ Gu Won và Do Hee. Gu Won luôn tìm đến những người đang sợ hãi, tuyệt vọng để ép họ ký một bản khế ước. Những người chấp nhận ký vào bản khế ước được Gu Won giúp thực hiện mọi điều ước nhưng sau đó phải trả giá bằng mạng sống, linh hồn.

Tuy nhiên, trong quá trình cứu Do Hee khi cô bị truy đuổi, điều bất ngờ đã xảy ra với Gu Won và khiến cuộc sống của anh hoàn toàn đảo lộn. Theo đó, sức mạnh của Gu Won bị tráo đổi sang Do Hee. Vì thế, cuộc sống 2 người từ đó không thể tách rời, Do Hee và Gu Won thậm chí kết hôn giả.