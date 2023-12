BlackPink vẫn bất ổn

BlackPink đã xác nhận gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment. Tuy nhiên, hoạt động cá nhân của từng thành viên chưa được quyết định.

Nhóm nhạc nữ Kpop BlackPink vừa qua xác nhận gia hạn hợp đồng với YG. Thông tin trên lập tức gây xôn xao bởi truyền thông và công chúng mong chờ điều này suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, theo The Korea Times, vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại quanh tương lai của BlackPink.

Tương lai bấp bênh

YG cho biết công ty và các thành viên BlackPink gia hạn hợp đồng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Công ty hứa hỗ trợ BlackPink để họ có những hoạt động ấn tượng, xứng đáng với vị thế của một nhóm nhạc hàng đầu. Công ty cũng tăng thêm niềm tin cho người hâm mộ khi hứa BlackPink sẽ phát hành album mới và bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn trong tương lai.

Tuyên bố của YG giúp công ty vực dậy sau thời gian khó khăn. YG chứng kiến ​​giá cổ phiếu tăng đột biến. Giá cổ phiếu của công ty tăng vọt lên 60.400 won ( 46 USD ) vào chiều 6/12 - tăng 25% so với hôm trước.

Tuy nhiên, The Korea Times nhận định chưa thể chắc chắn về tương lai của BlackPink. Lúc này, quan trọng là phải xem liệu tất cả thành viên có gia hạn hợp đồng với công ty trong các hoạt động cá nhân hay không.

Có rất nhiều đồn đoán liên quan đến kế hoạch cá nhân của các thành viên. Thành viên người Thái Lan Lisa được cho là đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng trong các hoạt động cá nhân của YG hai lần. Với Jennie và Jisoo, truyền thông Hàn Quốc cho biết cả hai đang cân nhắc việc thành lập công ty quản lý riêng.

BlackPink chưa quyết định có gia hạn hợp đồng cá nhân với YG hay không.

Nếu các thành viên chọn không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG, họ có thể sẽ tập trung hơn vào việc xây dựng sự nghiệp solo, The Korea Time đánh giá. Đồng nghĩa, họ chỉ cùng nhau tham gia các hoạt động nhóm khi lịch trình riêng cho phép.

Tức hoạt động chung của BlackPink sẽ ít ỏi và hạn chế hơn trước rất nhiều. BlackPink vốn đã phát hành rất ít sản phẩm âm nhạc. Nếu tương lai, các thành viên tập trung cho hoạt động cá nhân, sản phẩm chung có thể càng khan hiếm hơn.

Mỗi thành viên của BlackPink đều tạo dựng được thương hiệu cá nhân riêng biệt, thu hút hơn 70 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Họ đã mở rộng tầm nhìn nghệ thuật ra ngoài các hoạt động nhóm. Mỗi nghệ sĩ đều phát hành album solo và Jisoo, Jennie thậm chí thử sức với diễn xuất.

Tầm ảnh hưởng của họ còn mở rộng sang thế giới thời trang. Các cô gái đều là đại sứ thương hiệu cho các hãng thời trang cao cấp - Jennie cho Chanel, Rosé với Saint Laurent, Lisa cho Celine và Jisoo cho Dior.

Nguồn tin trong ngành giải trí suy đoán với danh tiếng toàn cầu, các thành viên có thể không chỉ dựa vào sự hỗ trợ của YG để duy trì sự nghiệp thăng hoa.

BlackPink cứu YG giữa giai đoạn khủng hoảng

Việc các thành viên không gia hạn hợp đồng cá nhân có thể là tin tức không mấy vui vẻ với người hâm mộ. Nhưng từ góc độ của YG Entertainment, chỉ cần BlackPink gia hạn hợp đồng với các hoạt động nhóm đã là điều rất may mắn.

Chia sẻ về việc BlackPink tiếp tục gắn bó với công ty, cựu chủ tịch Yang Hyun Suk bày tỏ niềm vui. Ông cho biết: “Tôi rất vui khi có thể tiếp tục mối quan hệ với BlackPink. Trong tương lai, BlackPink cố gắng để tỏa sáng hơn nữa trên thị trường âm nhạc toàn cầu và với tư cách nghệ sĩ Kpop. Tôi sẽ hỗ trợ và tin tưởng vào những gì họ làm”.

YG vốn trải qua cuộc khủng hoảng lớn trong vài năm qua. Yang Hyun Suk trở lại công ty vào tháng 1 với tư cách giám đốc sản xuất cho nhóm nhạc nữ mới BabyMonster.

Ông từ chức CEO vào năm 2019 vì vướng bê bối liên quan đến vụ sử dụng ma tuý của cựu thành viên iKON B.I. Gần đây, Yang Hyun Suk bị kết án một năm quản chế. Ông bị cáo buộc tống tiền một cựu thực tập sinh nhằm ngăn cản cuộc điều tra về bê bối ma túy xung quanh B.I.

YG cũng phải đối mặt với tổn thất lớn về tài sản trí tuệ khi toàn bộ thành viên Big Bang - một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất của công ty - rời đi. Các thành viên của iKON cũng quyết định không gia hạn hợp đồng. Vì vậy, tính đến hiện tại, mọi con mắt của ngành giải trí đều đổ dồn vào việc liệu YG có thể bứt phá nhờ BlackPink hay không.

Màn ra mắt của BabyMonster bị chê quá nhạt nhòa.

Vừa qua, YG giới thiệu nhóm nhạc BabyMonster. Đây là nhóm nữ đầu tiên của công ty sau 7 năm kể từ khi BlackPink ra mắt. Nhóm rất được mong đợi bởi là đàn em của BlackPink. Do đó, họ đạt lượt xem khủng ngay khi ra mắt.

Tuy nhiên, màn ra mắt của BabyMonster bị chê tơi tả về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Batter Up của nhóm bị chê quá lỗi thời. Do đó, trên các trang nhạc số Hàn Quốc, thành tích của BabyMonster rất ảm đạm, thậm chí không thể lọt top 100 Melon. Đây là điều đáng thất vọng bởi cả BlackPink lẫn 2NE1 đều bùng nổ ngay khi ra mắt.

Trở lại với BlackPink, nhóm nổi tiếng qua các bản hit như How You Like That (2020), Kill This Love, Ddu Du Ddu Du, Shut Down… Nhóm gần đây kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai. Chuyến lưu diễn thu hút 1,8 triệu khán giả (bao gồm concert ở Việt Nam) và giúp BlackPink là nhóm nhạc nữ có tour diễn lớn nhất thế giới. Tổng doanh thu của tour diễn ước tính là 260 triệu USD .

Ngoài thành công trong chuyến lưu diễn, BlackPink còn tự hào về sự hiện diện trên mạng xã hội. Nhóm có hơn 92 triệu người đăng ký và là một trong những nghệ sĩ được theo dõi nhiều nhất.

Vào cuối tháng 11, BlackPink được vinh danh với danh hiệu Thành viên của Đế quốc Anh (MBE). Bộ tứ nhận huân chương danh dự từ Vua Charles III. Giải thưởng này nhằm ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy môi trường bền vững, với tư cách đại sứ Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 dưới sự chủ trì của Vương quốc Anh.