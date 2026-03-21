Kế hoạch chưa từng có của Jeff Bezos

Jeff Bezos đang đàm phán huy động 100 tỷ USD để lập quỹ mua lại các công ty sản xuất chip, quốc phòng và hàng không vũ trụ, sau đó dùng AI để tự động hóa hoạt động.

Jeff Bezos đang huy động 100 tỷ USD để đầu tư vào AI. Ảnh: Bloomberg.

Jeff Bezos đã đến Trung Đông để thảo luận với các quỹ đầu tư quốc gia trong khu vực, sau đó sang Singapore để tiếp tục gây quỹ. Nhà sáng lập Amazon đang gặp gỡ một số nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Theo tài liệu dành cho nhà đầu tư, quỹ này được mô tả là "công cụ chuyển đổi ngành sản xuất" và có quy mô đủ lớn để cạnh tranh với Vision Fund 100 tỷ USD của SoftBank, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghệ.

Nền tảng công nghệ cho quỹ này đến từ Project Prometheus, công ty AI do Bezos giữ vai trò đồng CEO. Đây là vị trí lãnh đạo chính thức đầu tiên của ông tại một công ty công nghệ kể từ khi từ chức CEO Amazon vào tháng 7/2021.

Prometheus xây dựng các hệ thống AI có khả năng mô phỏng cách thế giới vật lý vận hành. Công nghệ này có thể tính toán luồng không khí quanh cánh máy bay hoặc dự đoán vị trí một bộ phận kim loại sẽ nứt dưới áp lực. Theo tài liệu nhà đầu tư, công ty dự kiến bán công cụ phần mềm cho mô phỏng và thiết kế kỹ thuật.

Bezos giữ chức đồng CEO cùng Vik Bajaj, Giáo sư Trường Y khoa Stanford và người đồng sáng lập bộ phận khoa học sự sống của Google trước đây. Prometheus đã tuyển nhân sự từ OpenAI và Google DeepMind, huy động thành công 6,2 tỷ USD vốn đầu tư vào năm ngoái. David Limp, CEO của Blue Origin, vừa được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị.

Kế hoạch tổng thể là dùng công nghệ của Prometheus để tăng hiệu quả và lợi nhuận cho các doanh nghiệp mà quỹ mua lại. Theo những người thân cận, JPMorgan Chase cũng đang trong các cuộc đàm phán sơ bộ để hỗ trợ dự án thông qua Sáng kiến An ninh và Khả năng phục hồi mới thành lập. Ngân hàng này đã lập quỹ 10 tỷ USD cho sáng kiến đó vào tháng 12/2025 và thuê Todd Combs, cựu quản lý đầu tư của Berkshire Hathaway để dẫn dắt.

Bezos không phải người duy nhất từ thế hệ lãnh đạo cũ của Thung lũng Silicon đang đặt cược vào lĩnh vực AI công nghiệp. Cựu CEO Uber Travis Kalanick đã công bố dự án Atoms với tham vọng chuyển đổi sản xuất bằng AI. Elon Musk cũng đang thúc đẩy kế hoạch robot hình người tại Tesla.

Jeff Bezos cải thiệu hiệu suất của Amazon thông qua robot và AI. Ảnh: Bloomberg.

Làn sóng tự động hóa AI trong sản xuất đang tăng tốc, dù vẫn ở giai đoạn đầu. Amazon, một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất nước Mỹ, đang tiến gần đến cột mốc có số lượng robot ngang bằng số lượng nhân viên. Nhiều công ty đã viện dẫn AI trong các đợt sa thải trong năm qua, dù một số nhà kinh tế cho rằng tuyển dụng quá mức trong đại dịch cũng là nguyên nhân.

Project Prometheus đang mở rộng nhanh. Công ty đã thuê 30.000 feet vuông (9.144 m2) văn phòng tại khu tài chính San Francisco năm ngoái và đang tìm kiếm không gian mới có diện tích ít nhất gấp đôi.

"Việc tái tạo thế giới vật lý là thách thức lớn. Song, tốc độ đổi mới trong AI hiện nay thực sự không thể đánh giá thấp", Robert Nelsen, đồng sáng lập ARCH Venture Partners và thành viên hội đồng quản trị Prometheus nhận định.