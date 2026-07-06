Jang Dong Gun quá khác lạ

Trong hình ảnh mới đây, Jang Dong Gun gây bàn tán về ngoại hình. Nhiều khán giả cho rằng nam tài tử khác lạ so với trước đây.

Ngày 6/7, tờ iMBC đưa tin nam diễn viên Jang Dong Gun trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì xuất hiện với diện mạo khác biệt.

Giữa tháng 6, vũ công Poppin Hyun Joon chia sẻ loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp trung học của con gái. Bức hình gây chú ý bởi sự xuất hiện của vợ chồng Jang Dong Gun - Ko So Young. Hai gia đình vốn có quan hệ thân thiết nên vợ chồng Jang Dong Gun đã đến ủng hộ con gái Hyun Joon trong ngày tốt nghiệp. Trong hình ảnh đó, tài tử sinh năm 1972 diện trang phục giản dị, thoải mái.

Hình ảnh Jang Dong Gun vào giữa tháng 6 và mới đây. Ảnh: iMBC.

Mới đây, Jang Dong Gun tiếp tục xuất hiện trong video ghi lại bữa tiệc ra mắt một thương hiệu rượu do tạp chí Dazed Korea đăng tải. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao như Lee Jung Jae, Lee Min Ho và Kang Dong Won. Tuy nhiên, diện mạo của nam diễn viên Phẩm giá quý ông bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm.

Diện bộ vest lịch lãm, Jang Dong Gun xuất hiện với gương mặt đầy đặn hơn, làn da căng mịn và thần thái tươi tắn. So sánh với tấm ảnh do Hyun Joon đăng tải hồi giữa tháng 6, nhiều khán giả nhận xét Jang Dong Gun quá khác biệt. Khi xem những tấm ảnh, video được quay chụp chỉ cách nhau khoảng 2 tuần, khán giả cho rằng Jang Dong Gun như thể biến thành người khác.

Sự khác biệt của nam diễn viên khiến cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người thừa nhận họ không nhận ra Jang Dong Gun. Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận cho rằng sự thay đổi về ngoại hình của nam diễn viên chủ yếu đến từ góc quay, ánh sáng, lớp trang điểm hoặc các bộ lọc hình ảnh thường được sử dụng trên mạng xã hội.

Jang Dong Gun từng nhắc đến vấn đề tuổi tác. Trong một chương trình phát thanh hồi 2024, khi quảng bá bộ phim A Normal Family, anh thẳng thắn chia sẻ bản thân cảm nhận rõ sự thay đổi mỗi khi nhìn hình ảnh của mình trên màn ảnh. "Nhìn chính mình trên màn hình, tôi thấy mình già đi thật rồi", nam diễn viên nói.

Jang Dong Gun là nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh kết hôn với Ko So Young vào năm 2010. Sau hơn một thập kỷ chung sống, họ có một con trai và một con gái. Hai người vẫn thường xuyên đồng hành cùng nhau tại các sự kiện lớn.

Sau dự án A Normal Family, Jang Dong Gun tạm thời vắng bóng trên màn ảnh. Theo kế hoạch, anh sẽ tái xuất trong bộ phim điện ảnh Tropical Night, dự kiến ra mắt trong năm nay.