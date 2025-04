James Rodriguez vỡ mộng ở Mexico

Chiếc thẻ đỏ của James đến ở phút 69 sau phản ứng gay gắt với trọng tài. Đây là trận đấu James có dịp tái ngộ đồng đội cũ Sergio Ramos. Nhưng thay vì cuộc so tài đáng nhớ, James rời sân trong thất vọng, còn Ramos và Monterrey ra về trọn vẹn 3 điểm. Leon đã thua 5 trong 7 trận gần nhất, đánh mất phong độ ấn tượng từng có hồi đầu năm.

Trước đó, FIFA tuyên bố loại Club Leon khỏi FIFA Club World Cup 2025 vì vi phạm quy định về sở hữu đa CLB. Cả hai đều thuộc tập đoàn Grupo Pachuca. Dù đội bóng Mexico tiến hành kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), khả năng được thi đấu vẫn rất mong manh.

Đây là hai cú sốc lớn giáng xuống sự nghiệp của ngôi sao người Colombia chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, khiến giấc mơ hồi sinh phong độ tại Liga MX trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Khi gia nhập Club Leen vào tháng 1, James được xem là "cái tên vàng" trong dự án phát triển tầm vóc CLB trên đấu trường quốc tế. Sau khi rời Rayo Vallecano, James chấp nhận thử thách tại Liga MX. Những trận đầu tiên, anh thi đấu ấn tượng giúp CLB bất bại 10 trận.

Tuy nhiên, từ tháng 3, mọi thứ đảo chiều với chuỗi kết quả tệ hại, tinh thần đi xuống và giờ là tương lai phủ bóng mờ. Truyền thông Mexico thậm chí đưa ra phương án "chữa cháy" bằng việc cho James khoác áo Pachuca thông qua hợp đồng cho mượn ngắn hạn. Nếu xảy ra, James sẽ có cơ hội đối đầu Real Madrid, Al Hilal và Salzburg ở bảng H.

Hiện tại, tương lai của James tại Club Leon là dấu hỏi lớn. Ở tuổi 33, James phải tìm lại phong độ để tiếp tục khẳng định mình tại Mexico, hoặc cân nhắc một bến đỗ khác trong hành trình vốn đã có quá nhiều thăng trầm.

