James Cameron: 'Vợ tôi khóc ròng 4 tiếng khi xem Avatar 3'

Cha đẻ "Avatar" tiết lộ vợ ông - Suzy Amis - đã bật khóc nức nở khi được cho xem thử bộ phim mới nhất của chồng.

Ngày 10/3, tờ Variety đưa tin James Cameron tiết lộ vợ ông đã có những phản ứng mãnh liệt khi lần đầu tiên được xem trước Avatar: Fire and Ash. Cameron cho biết Suzy Amis đã bị cuốn vào nội dung bộ phim và khóc ròng 4 tiếng đồng hồ.

“Vợ tôi đã xem toàn bộ phim từ đầu đến cuối. Trước đó, tôi không cho bà ấy xem từng phần nhỏ trong quá trình làm phim. Vợ tôi đã khóc suốt bốn tiếng đồng hồ. Bà ấy cứ cố lấy lại bình tĩnh để nói cho tôi biết cảm nhận cụ thể, nhưng rồi lại rưng rưng nước mắt và bắt đầu khóc tiếp. Cuối cùng, tôi phải nói ‘Em yêu, anh phải đi ngủ đây. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau’”, cha đẻ Avatar kể lại.

Fire and Ash là chương thứ ba trong vũ trụ Avatar của James Cameron. Dù nội dung cụ thể vẫn còn được giữ kín, Cameron bật mí phim sẽ dài hơn so với phần trước - The Way of Water (thời lượng 3 giờ 12 phút).

“Bạn sẽ được thấy rất nhiều khía cạnh của thế giới Pandora mà trước đây chưa từng được biết đến. Đây là chuyến phiêu lưu điên rồ và là một bữa tiệc thị giác, nhưng đồng thời cũng có những xung đột cảm xúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang đẩy dàn nhân vật mà các bạn yêu thích vào những vùng đất đầy thử thách”, Cameron chia sẻ trong buổi giới thiệu phim tại D23.

Avatar 2 trước đó gây sốt toàn cầu, mang về doanh thu 2,3 tỷ USD . Ảnh: 20th Century Studios.

Bộ đôi Sam Worthington và Zoe Saldaña sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai chính trong Avatar: Fire and Ash. Bên cạnh đó, một số gương mặt quen thuộc cũng sẽ trở lại phần phim thứ 3, bao gồm Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton…

Fire and Ash được quay song song với The Way of Water (Avatar 2). Phim nối tiếp những sự kiện diễn ra ở phần tiền truyện, khi Jake và Neytiri sẽ chạm trán tộc người Ash - bộ tộc Na'vi mà Cameron đã ám chỉ là "bị thu hút bởi bạo lực và quyền lực hơn các bộ tộc khác".

Cả 2 phần The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver chấp bút. Ban đầu, 2 tác phẩm được dự định gộp thành một phim duy nhất, nhưng trong quá trình viết kịch bản, Cameron thấy có quá nhiều nội dung thú vị nên đã chia câu chuyện làm 2 phần.