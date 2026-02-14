Jackson khép lại chuỗi ngày đáng quên tại Bayern

Tiền đạo Nicolas Jackson được xác nhận sẽ không tiếp tục gắn bó với Bayern Munich sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Jackson chia tay Bayern.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Jackson sẽ trở lại Chelsea sau khi hết hợp đồng cho mượn tại Bayern. Trong màu áo đội bóng Đức, tiền đạo 24 tuổi không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Anh chủ yếu đóng vai trò dự bị cho chân sút chủ lực Harry Kane.

Tính trên mọi đấu trường, Jackson mới ghi được 5 bàn sau 21 lần ra sân, trong đó chỉ có 7 trận đá chính. Gần đây, anh thậm chí không được đăng ký thi đấu ở trận tứ kết Cúp quốc gia Đức gặp RB Leipzig, cho thấy vị trí của anh trong đội hình Bayern ngày càng bị thu hẹp.

Jackson gia nhập Bayern theo dạng cho mượn một mùa từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái. Thỏa thuận giữa hai CLB có kèm điều khoản mua đứt nếu cầu thủ đạt đủ số lần ra sân theo quy định.

Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không được kích hoạt, một phần do việc Jackson phải tham dự AFCON 2025, khiến số trận thi đấu của anh không đạt yêu cầu.

Jackson không thể cạnh tranh suất đá chính. Ảnh: Reuters.

Theo Fabrizio Romano, dù không thể trụ lại Bayern, Jackson vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại châu Âu, đặc biệt tại Serie A. Chân sút của Chelsea có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng Italy trong mùa hè tới.

Bên cạnh đó, Jackson cũng nhận được sự quan tâm của một số đội bóng tại Premier League. Điều này mở ra khả năng tiền đạo người Senegal tiếp tục thi đấu tại Anh nếu Chelsea quyết định không giữ anh trong kế hoạch dài hạn.

Việc chia tay Bayern vào cuối mùa giải sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Jackson. Sau quãng thời gian không được ra sân thường xuyên, tiền đạo này sẽ cần nỗ lực tìm lại phong độ và chứng minh giá trị của mình.

