Jaap Stam giờ ra sao

Cựu trung vệ Jaap Stam của MU được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng tại PEC Zwolle ở giải Eredivisie.

Sáng 28/5, trang chủ PEC Zwolle thông báo Stam sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại CLB. Đây được xem là bước đi quan trọng của đội bóng Hà Lan trong kế hoạch tái thiết và hướng tới sự phát triển bền vững ở Eredivisie.

Khi còn thi đấu, Stam ra mắt đội một Zwolle vào năm 1992 trước khi vươn mình trở thành một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu. Trong màu áo MU, cựu tuyển thủ Hà Lan giành 3 chức vô địch Premier League liên tiếp cùng danh hiệu Champions League dưới thời Sir Alex Ferguson. Ông cũng góp công giúp “Quỷ đỏ” đoạt FA Cup và Intercontinental Cup trước khi chuyển sang Lazio vào năm 2001.

Sau khi giải nghệ, Stam nhiều lần quay lại gắn bó với Zwolle trên cương vị trợ lý và HLV trưởng. Lần tái hợp này diễn ra khi đội bóng vừa trải qua mùa giải khó khăn, chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Eredivisie. Ban lãnh đạo kỳ vọng kinh nghiệm cùng mạng lưới quan hệ rộng lớn của Stam sẽ giúp CLB cải thiện cấu trúc vận hành và nâng tầm chuyên môn.

Chia sẻ trong ngày nhậm chức, Stam khẳng định PEC Zwolle luôn có vị trí đặc biệt trong cuộc đời ông. Cựu trung vệ 53 tuổi cho biết mục tiêu trước mắt là xây dựng nền tảng ổn định, chuyên nghiệp hơn và từng bước đưa đội bóng cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng giải VĐQG Hà Lan.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Stam từng dẫn dắt Reading vào chung kết play-off Championship năm 2017, đồng thời từng cầm quân tại các CLB như Feyenoord, Cincinnati và DOS Kampen.

