Israel và Iran tiếp tục “ăn miếng trả miếng”

Iran phóng tên lửa vào thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel Thủ tướng Israel Netanyahu thừa nhận Israel đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn” sau các đòn tấn công của Iran nhằm vào hai thành phố Arad và Dimona. Hàng chục người đã bị thương trong các cuộc tấn công, nhiều vụ cháy xảy ra, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Đài phát thanh công cộng Israel cho biết rạng sáng 23/3 (giờ Trung Đông), một tên lửa chùm đã được phóng từ Iran về phía miền Trung Israel và ghi nhận nhiều điểm bị đánh trúng.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom cho biết các đội của họ đã rà soát hiện trường và đang điều trị cho những người bị hoảng loạn, nhưng không ghi nhận thương tích thể chất.

Tên lửa Iran đánh gần cơ sở hạt nhân Israel, làm dấy lên lo ngại về phòng thủ

Khi hai tên lửa đạn đạo Iran rơi xuống các khu dân cư ở Dimona và Arad tối 21/3, vượt qua hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel, ngay cả những người dân đã quen với chiến tranh cũng bị chấn động trước cảnh tàn phá.

Dimona nằm gần cơ sở nghiên cứu và lò phản ứng hạt nhân chính của Israel - một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước này. Tuy nhiên, các tên lửa vẫn xuyên thủng hệ thống phòng thủ, làm dấy lên câu hỏi về khả năng bảo vệ của Israel.

Quân đội thừa nhận đã cố đánh chặn các tên lửa nhưng thất bại, khiến lo ngại gia tăng về hiệu quả của hệ thống phòng không, nhất là khi chiến sự có thể còn kéo dài.

Người dân tại vùng Arad, Israel, tại hiện trường vụ tấn công của Iran. Ảnh: NYT

Israel sử dụng nhiều tầng phòng thủ gồm Iron Dome, David’s Sling, Arrow 2 và Arrow 3, cùng với hệ thống THAAD của Mỹ. Trong đó, Arrow 3 là hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển hiện đại nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh không hệ thống nào có thể đạt hiệu quả 100%. “Không có gì là hoàn hảo. Đã có lỗi vận hành,” tướng dự bị Ran Kochav nói.

Các báo cáo cho thấy Arrow 3 – hệ thống tiên tiến nhất – có thể đã không được sử dụng trong các vụ tấn công vào Arad và Dimona, làm dấy lên thêm tranh cãi.

Áp lực đè nặng cho Israel khi chiến sự kéo dài

Kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Israel không phải là vô hạn. Trong cuộc chiến kéo dài, nước này phải tính toán kỹ lưỡng việc sử dụng các hệ thống đắt đỏ.

Giới chức Israel cho biết họ đã chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh dài hạn, nhưng càng kéo dài, áp lực càng lớn. Israel đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm tên lửa và đạn dược.

“Đây không phải là cái thùng không đáy. Mỗi lần đánh chặn, chúng tôi phải nghĩ tới trận chiến ngày mai,” tướng Kochav nói.

Ngoài các vụ đánh trúng trực tiếp, nhiều khu vực còn bị trúng mảnh vỡ lớn hoặc tên lửa chùm – loại vũ khí tách ra thành nhiều đầu đạn trên không.

Các chuyên gia cho biết chỉ có thể vô hiệu hóa hoàn toàn loại vũ khí này nếu đánh chặn từ ngoài khí quyển. Nếu không, đầu đạn vẫn sẽ phân tán và gây thiệt hại.

Tên lửa Iran còn có khả năng cơ động, khiến việc tính toán quỹ đạo khó chính xác, làm giảm hiệu quả đánh chặn.

Khoảng 175 người bị thương trong các vụ tấn công tại Arad và Dimona, trong đó ít nhất 10 người bị thương nặng. Nhiều người sống sót nhờ kịp vào hầm trú ẩn.

Một cư dân Dimona kể lại: “Cảm giác như bão kết hợp động đất.”

Quân đội Israel cho biết trong số khoảng 400 tên lửa Iran phóng đi trong ba tuần qua, chỉ có 4 quả xuyên thủng hoàn toàn hệ thống phòng thủ. Tuy vậy, con số nhỏ này vẫn đủ gây thiệt hại đáng kể.

Ít nhất 15 dân thường, gồm cả người Israel và lao động nước ngoài, đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Quân đội Iran vạch các kịch bản đáp trả nếu Mỹ tấn công

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn quân đội Ebrahim Zolfaghari cho biết Iran “chỉ đóng eo biển Hormuz đối với các đối tượng thù địch và hoạt động gây hại”, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải này hiện vẫn nằm dưới “sự kiểm soát thông minh” của Tehran.

Theo ông, hoạt động vận tải dân sự vẫn được cho phép trong khuôn khổ các quy định nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích của Iran.

Tuy nhiên, ông Zolfaghari nhấn mạnh nếu Mỹ thực hiện các đòn tấn công nhằm vào hệ thống điện của Iran, nước này sẽ lập tức triển khai loạt biện pháp trả đũa mạnh mẽ. Các biện pháp trả đũa bao gồm:

- Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi các nhà máy điện bị hư hại được xây dựng lại.

- Tất cả các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghệ thông tin của Israel sẽ trở thành mục tiêu tấn công trên diện rộng.

- Tất cả các công ty tương tự trong khu vực có cổ đông người Mỹ sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

- Các nhà máy điện ở các quốc gia trong khu vực có căn cứ quân sự của Mỹ sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp.

Israel san phẳng miền Nam Lebanon

Ngày 22/3 (giờ địa phương), quân đội Israel tiến hành không kích phá hủy một cây cầu trọng yếu trên tuyến đường ven biển Lebanon - tuyến kết nối quan trọng giữa miền Nam và phần còn lại của đất nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết quân đội đã được lệnh phá hủy toàn bộ các cây cầu bắc qua sông Litani bị lực lượng Hezbollah sử dụng, nhằm cắt đứt các tuyến tiếp vận chiến lược về phía Nam Lebanon.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Israel vào một cây cầu, sau khi căng thẳng leo thang giữa Hezbollah và Israel, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, gần Qasmiyeh (Lebanon) ngày 22/3. Ảnh: Reuters.

Ông Katz cũng chỉ đạo đẩy nhanh việc san phẳng các khu dân cư tại những “làng tiền tuyến” gần biên giới, với mục tiêu “loại bỏ mối đe dọa đối với các cộng đồng Israel”.

Theo ông, cách tiếp cận này tương tự mô hình đã triển khai tại Beit Hanoun và Rafah ở Dải Gaza, nơi Israel thiết lập vùng đệm bằng cách phá hủy các công trình sát biên giới.

Quân đội Iran tuyên bố nhắm mục tiêu công ty quốc phòng Israel

Quân đội Iran cho biết đã tiến hành tấn công nhằm vào Israel Aerospace Industries (IAI) - tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ thuộc sở hữu nhà nước của Israel.

Trong tuyên bố gửi tới hãng thông tấn chính phủ, phía Iran cho biết đã triển khai máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu liên quan đến IAI gần không phận sân bay Ben Gurion, đồng thời tấn công một máy bay trinh sát của Mỹ tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia.

Tuyên bố không nêu rõ chi tiết về quy mô hay kết quả các cuộc tấn công.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: “Đủ tiền cho chiến tranh với Iran”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington hoàn toàn có đủ nguồn lực tài chính để theo đuổi cuộc chiến với Iran mà không cần tăng thuế.

Phát biểu trên NBC News, ông Bessent cho biết “chúng tôi có đủ tiền để tài trợ cho cuộc chiến này”, đồng thời nói rằng đề xuất ngân sách bổ sung của Lầu Năm Góc, được cho là khoảng 200 tỷ USD , chủ yếu nhằm tăng cường năng lực quân sự trong tương lai.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters.

Ông cũng nhấn mạnh ông Trump đang tiếp tục củng cố sức mạnh quân đội, tương tự nhiệm kỳ đầu, nhằm bảo đảm lực lượng vũ trang được trang bị đầy đủ trong dài hạn, song không xác nhận con số 200 tỷ USD .

Tuy nhiên, đề xuất ngân sách bổ sung này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Quốc hội, khi các nghị sĩ Dân chủ và cả một số thành viên Cộng hòa đặt câu hỏi về tính cần thiết, sau khi chi tiêu quốc phòng đã tăng mạnh trong năm trước.

Bên cạnh đó, ông Bessent cũng cho biết Washington sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào các công sự của Iran dọc eo biển Hormuz cho đến khi “bị phá hủy hoàn toàn”.