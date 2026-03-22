Iran phủ nhận tấn công căn cứ quân sự Anh - Mỹ cách 4.000 km

  • Chủ nhật, 22/3/2026 20:29 (GMT+7)
Một quan chức cấp cao của Iran khẳng định, nước này không chịu trách nhiệm và không đứng đằng sau các vụ tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Đảo Diego Garcia. Ảnh: Hải quân Mỹ

Lời phủ nhận được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin, hai tên lửa đạn đạo tầm trung đã được bắn về phía căn cứ Diego Garcia, nhưng không tên lửa nào trúng đích.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper lên án vụ việc là “lời đe dọa liều lĩnh của Iran”, đồng thời khẳng định Anh sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công và chỉ giới hạn vai trò của mình ở việc hỗ trợ phòng thủ.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran đã nói với Al Jazeera, rằng nước này không chịu trách nhiệm về vụ tấn công căn cứ Diego Garcia. Ngoài ra, không có thông tin chi tiết nào được công bố.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đặc biệt, vì căn cứ Diego Garcia nằm cách Iran 4.000 km, gấp đôi giới hạn 2.000 km mà Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đã chủ động đặt ra đối với tên lửa của mình.

Diego Garcia là một trong hai căn cứ mà Anh cho phép Mỹ sử dụng như một phần của chiến dịch chống lại Iran.

Căn cứ này nằm trên hòn đảo cùng tên thuộc quần đảo Chagos. Đây là nơi đóng quân chung của quân đội Mỹ và Anh từ những năm 1970, và là căn cứ cho máy bay ném bom tầm xa cùng các khí tài chiến lược khác.

Tại căn cứ này có khoảng 2.500 binh sĩ, phần lớn là người Mỹ. Washington mô tả căn cứ là “một nền tảng gần như không thể thiếu” cho các hoạt động trên khắp Trung Đông, Nam Á và Đông Phi.

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

Minh Hạnh/Tiền Phong

Iran tuyên bố sẽ đóng hoàn toàn Hormuz nếu Mỹ tấn công

4 giờ trước 18:03 22/3/2026

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp tục ra tuyên bố rằng nếu các nhà máy điện bị tấn công, eo biển Hormuz sẽ bị “đóng hoàn toàn” và chỉ được mở lại khi các cơ sở này được xây dựng lại.

Nếu Mỹ tấn công nhà máy điện Iran, Hormuz sẽ ra sao?

5 giờ trước 17:04 22/3/2026

Ông Trump tuyên bố “nếu Iran không mở cửa eo biển trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện của nước này”. Cả chiến dịch quân sự của Mỹ giờ tập trung tại eo biển này.

