Iran tuyên bố sẽ đóng hoàn toàn Hormuz nếu Mỹ tấn công

Tên lửa Iran đánh trúng thành phố miền Nam Israel Tòa nhà ở thành phố Arad và Dimona và ở miền Nam Israel hư hại nghiêm trọng và nhiều người bị thương sau khi hứng các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran ngày 22/3.

Ngày 22/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp tục ra tuyên bố rằng nếu các nhà máy điện bị tấn công, eo biển Hormuz sẽ bị “đóng hoàn toàn” và chỉ được mở lại khi các cơ sở này được xây dựng lại.

IRGC cũng cho biết các nhà máy điện, hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông của Israel sẽ bị “nhắm mục tiêu trên diện rộng”, đồng thời các doanh nghiệp trong khu vực có cổ phần của Mỹ sẽ bị “phá hủy hoàn toàn”.

Lực lượng này nhấn mạnh các nhà máy điện tại những quốc gia trong khu vực có đặt căn cứ Mỹ cũng sẽ trở thành mục tiêu của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Lấy chính dầu của Iran để chống lại Iran

Tổng thống Donald Trump sẽ làm mọi điều cần thiết để đạt mục tiêu tại Trung Đông, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, sau khi Washington dọa tấn công các nhà máy điện Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại trong vòng 48 giờ.

“Ông Trump để ngỏ mọi lựa chọn. Chúng tôi đã có một chiến dịch không kích rất thành công nhằm vào các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, trung tâm của toàn bộ nguồn cung dầu mỏ Iran”, ông Bessent nói trên chương trình của NBC, đồng thời cho biết “chúng ta sẽ chờ xem” điều gì sẽ xảy ra tiếp theo tại hòn đảo này.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí tại Trung Đông, cùng với việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa, đã đẩy giá dầu tăng mạnh kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Dầu Brent - chuẩn tham chiếu toàn cầu, chốt trên 112 USD /thùng ngày 21/3, trong khi dầu thô Mỹ tăng 2,27% lên 98,32 USD /thùng. Goldman Sachs cho rằng mức giá ba chữ số này có thể kéo dài đến năm 2027.

Theo các chuyên gia, việc Mỹ độc lập về năng lượng không giúp nước này tránh khỏi những cú sốc toàn cầu, chẳng hạn như việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về tác động đối với kinh tế Mỹ, ông Bessent nói người dân Mỹ có thể chấp nhận “50 ngày giá cao tạm thời” nếu đổi lại là 50 năm hòa bình tại Trung Đông.

Tuy nhiên, ông cho biết con số “50 ngày” chỉ là ví dụ và không nêu thời điểm giá có thể hạ nhiệt.

Ông cũng nói khoản 14 tỷ USD doanh thu dầu mỏ mà Iran có thể thu được nếu Mỹ nới lỏng trừng phạt là “bị phóng đại”, vì Mỹ đang sử dụng chính nguồn dầu của Iran để gây sức ép.

“Về cơ bản, chúng tôi đang dùng ‘nhu thuật’ với Iran: lấy chính dầu của họ để chống lại họ,” ông nói thêm.

Iran tìm cách “thương mại hóa” quyền kiểm soát eo Hormuz

Một nguồn tin Iran nói với CNN rằng Tehran đang tiến tới việc thương mại hóa quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi họ có thể quyết định tàu nào được đi qua và theo điều kiện nào.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép với Israel và thiết lập một khuôn khổ pháp lý mới tại eo Hormuz”, nguồn tin nói, dường như đề cập tới các báo cáo cho rằng mỗi tàu chở dầu phải trả khoảng 2 triệu USD để được đi qua.

Tàu vận chuyển khí đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Nguồn tin này cũng cho rằng ông Trump nên “chấp nhận các điều kiện của Iran” để chấm dứt chiến tranh, cảnh báo rằng ông có nguy cơ tự hủy hoại sự nghiệp chính trị.

“Có vẻ như ông Trump, trong bối cảnh chịu áp lực trong nước và giá dầu toàn cầu tăng cao, nên sớm thoát khỏi cái bẫy do Netanyahu giăng ra và chấp nhận các điều kiện của Iran. Nếu không đưa ra những nhượng bộ cần thiết, ông có thể bước vào một con đường không có hồi kết, đánh cược cả sự nghiệp chính trị của mình”, nguồn tin nói với CNN.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực làm trung gian chấm dứt chiến sự

Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho Reuters biết Ngoại trưởng Hakan Fidan đã thảo luận các bước nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Iran, Mỹ và Israel với các đối tác từ Iran, Ai Cập, cũng như quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu.

Nguồn tin cho hay ông Fidan đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas và các quan chức Mỹ, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Iran nhắm đến cơ sở hạt nhân Israel

Các cơ sở hạt nhân của Israel sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Iran nếu hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Bản tin không nêu rõ nguồn tin và được đăng trên Telegram.

Cơ sở hạt nhân ở Negev Dest, ngoại ô Dimona, Israel. Ảnh: Reuters

Thông tin này được đưa ra sau khi Tehran tuyên bố sẽ “phá hủy theo cách không thể đảo ngược” các cơ sở năng lượng và dầu mỏ trên khắp Trung Đông nếu các cơ sở của họ bị tấn công.

Đó cũng chính là kịch bản mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa trên mạng xã hội tối 21/3, nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Truyền thông Israel cũng cho biết có nhiều “điểm bị đánh trúng” tại miền Trung nước này sau loạt tên lửa mới nhất từ Iran.

Đài Kann đăng tải hình ảnh một hố nổ gần bãi đỗ xe, nhưng không nêu rõ vị trí cụ thể.

Times of Israel dẫn lời cơ quan y tế khẩn cấp cho biết chưa ghi nhận thương vong trong vụ việc.

Israel tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy Hezbollah tại Lebanon

Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt một chỉ huy của lực lượng Radwan thuộc Hezbollah cùng hai thành viên khác trong một cuộc không kích ở miền Nam Lebanon.

Trong thông báo, quân đội Israel nói Abu Khalil Barji đã thiệt mạng cùng hai thành viên Hezbollah khác trong đòn không kích tại khu vực Majdal Selem.

Quân đội Israel cũng cho biết đã tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào cái mà họ gọi là hạ tầng của Hezbollah tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon.

Các thông tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập. Hơn 1.000 người, trong đó có hơn 100 trẻ em, đã thiệt mạng tại Lebanon kể từ khi đợt leo thang bắt đầu.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào một cây cầu ở Qasmiyeh, Lebanon, ngày 22/3. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon, Israel đã tấn công cầu Qasmiyeh ở miền Nam nước này, sau khi quân đội Israel trước đó cảnh báo sẽ đánh vào mục tiêu này.

Đoạn video do đài Kann của Israel chia sẻ cho thấy hàng loạt vụ nổ xảy ra đồng thời trên và gần cây cầu, kèm theo cột khói bốc lên.

Cầu Qasmiyeh là tuyến giao thông quan trọng trên trục đường ven biển, và nếu bị phá hủy, sẽ khiến một phần miền Nam Lebanon gần như bị cô lập với phần còn lại của đất nước.

Giáo hoàng gọi chiến tranh Trung Đông là “vết nhơ của toàn nhân loại”

Giáo hoàng Leo cho rằng cái chết và đau khổ do chiến tranh ở Trung Đông gây ra là “vết nhơ đối với toàn thể nhân loại”, đồng thời tái kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Giáo hoàng, một người Mỹ, nói ông tiếp tục theo dõi tình hình tại Trung Đông và các khu vực khác bị bạo lực tàn phá với “nỗi bàng hoàng”.

Giáo hoàng Leo. Ảnh: Vatican

“Chúng ta không thể im lặng trước nỗi đau của rất nhiều người, những nạn nhân không được bảo vệ của các cuộc xung đột này. Nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của toàn nhân loại,” ông Leo phát biểu trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Peter.

“Tôi tha thiết kêu gọi mọi người kiên trì cầu nguyện để các hành động thù địch chấm dứt và con đường dẫn tới hòa bình cuối cùng có thể được mở ra,” ông nói thêm.

Tổng giám đốc WHO: Hòa bình là liều thuốc tốt nhất

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng sau khi các cuộc không kích ngày 22/3 nhằm vào các cơ sở liên quan hạt nhân tại Iran và Israel.

“Cuộc chiến ở Trung Đông đã bước vào giai đoạn nguy hiểm khi các đòn tấn công được cho là đã đánh trúng cơ sở làm giàu Natanz ở Iran và thành phố Dimona của Israel, nơi có một cơ sở hạt nhân,” ông nói.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Trước đó, Iran cho biết Mỹ và Israel đã tấn công cơ sở làm giàu uranium Natanz, song theo hãng tin Tasnim, không xảy ra rò rỉ phóng xạ và người dân xung quanh không gặp nguy hiểm.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói với CNN rằng họ “không nắm được bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở này”, trong khi CNN đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để làm rõ.

Truyền hình quốc gia Iran cho biết vụ tấn công vào thành phố Dimona ở miền Nam Israel là hành động đáp trả.

Người đứng đầu WHO cảnh báo các cuộc tấn công như vậy “tạo ra nguy cơ leo thang đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn môi trường”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên “kiềm chế quân sự tối đa” để “tránh mọi hành động có thể kích hoạt sự cố hạt nhân”. Ông nhấn mạnh: “Hòa bình là liều thuốc tốt nhất”.

Iran đã phóng 400 tên lửa đạn đạo, Israel chặn được 92%

Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu và 92% trong số đó đã bị đánh chặn.

“Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo. Chúng tôi có tỷ lệ đánh chặn rất cao, khoảng 92% thành công”, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, nói với báo giới.

Tên lửa Iran đã đánh trúng hai thị trấn ở miền Nam Israel ngày 22/3, khiến khoảng 180 người phải điều trị y tế.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và 25 UAV trong ngày 22/3. Kể từ khi chiến sự bắt đầu, nước này đã đánh chặn 345 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.773 UAV.

Các cuộc tấn công của Iran đã khiến 2 binh sĩ và 6 dân thường UAE thiệt mạng, cùng 160 người bị thương.

Hơn 81.000 công trình dân sự bị hư hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran.

Tổ chức này cho rằng việc tấn công các trung tâm y tế, trường học, xe cứu thương và nhân viên cứu trợ là vi phạm “rõ ràng” luật nhân đạo quốc tế và các Công ước Geneva, những hiệp ước quy định giới hạn trong chiến tranh.

Ông Netanyahu xuất hiện, nói Iran đe dọa toàn thế giới

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng đã đến lúc các lãnh đạo thế giới “cùng tham gia” vào các chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm chống lại Iran.

“Tôi vui mừng khi thấy một số nước đã bắt đầu đi theo hướng đó, nhưng vẫn cần nhiều hơn nữa”, ông Netanyahu nói trong phát biểu được đăng trên mạng xã hội.

Hình ảnh ông Netanyahu ngày 22/3 tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: CNN

Khi thăm hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa Iran tại Arad, miền Nam Israel, ông cho rằng đây là “bằng chứng” cho thấy Iran cần phải bị ngăn chặn và nước này đang “đe dọa toàn thế giới”.

Ông xác nhận không có người thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng nhấn mạnh mục tiêu bị nhắm tới là một khu dân cư.

Phát biểu của ông Netanyahu tương đồng với quan điểm của Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần chỉ trích việc các đồng minh phương Tây chưa sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn trong xung đột, đặc biệt là trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Iran dọa “phá hủy” các cơ sở năng lượng khắp Trung Đông

Iran cảnh báo giá dầu toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài nếu hạ tầng năng lượng trọng yếu của nước này bị tấn công.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X sáng 22/3 (chiều 22/3 giờ Hà Nội):

“Ngay khi các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của chúng tôi bị nhắm mục tiêu, các hạ tầng trọng yếu, hạ tầng năng lượng và cơ sở dầu mỏ trên toàn khu vực sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp và sẽ bị phá hủy theo cách không thể đảo ngược, và giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.”

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump tối 21/3 ra tối hậu thư rằng nếu Iran không “mở hoàn toàn” eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ “sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của họ”.

Iran phớt lờ quyết định dỡ trừng phạt dầu mỏ của Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng bác bỏ động thái của chính quyền ông Trump khi cấp phép tạm thời cho Iran bán lượng dầu đang neo đậu trên các tàu chở dầu ngoài khơi.

Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ Iran trong nhiều thập kỷ, và chính quyền ông Trump đã chặn việc bán dầu thô của nước này kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 21/3 cho biết việc “tạm thời giải phóng nguồn cung hiện có này cho thế giới” sẽ nhanh chóng đưa khoảng 140 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu.

“Dỡ trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt ngoài khơi ư? Xin lỗi, chúng tôi đã bán hết rồi,” ông Mohammad Bagher Ghalibaf, một trong những quan chức cấp cao còn lại của Iran, viết trên mạng xã hội X sáng 22/3.

Mỹ tuyên bố phá hủy cơ sở lắp ráp tên lửa của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đầu tháng này đã phá hủy một cơ sở quân sự của Iran, nơi lắp ráp các loại tên lửa đạn đạo tầm gần, tầm ngắn và tầm trung.

Bài đăng của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM xác định địa điểm này là cơ sở lắp ráp tên lửa đạn đạo Kuh-e Barjamali, đồng thời công bố các hình ảnh vệ tinh trước và sau cuộc tấn công.

Cơ sở này nằm tại khu đồi Barjamali, phía đông nam thủ đô Tehran.

Máy bay ném bom B-1 của Mỹ sẵn sàng tại căn cứ Không quân Anh

Việc Israel cho rằng tên lửa Iran có thể “vươn tới London” là một trong những diễn biến đáng chú ý sáng 22/3. Điều này đặc biệt quan trọng bởi Anh đã điều chỉnh lập trường vào ngày 21/3, cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ trên lãnh thổ Anh cho các hoạt động tấn công hơn, trong khuôn khổ “phòng thủ tập thể”, với mục tiêu mở lại eo biển Hormuz nhằm hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Đúng như dự đoán, Iran đã không hài lòng với động thái này và đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ chung Anh - Mỹ tại Diego Garcia để đáp trả, theo xác nhận của Bộ trưởng Steve Reed với Sky News sáng 22/3.

Những hình ảnh mới nhất từ căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire, nơi được sử dụng cho các máy bay ném bom B-1 của Mỹ tham gia các đợt tấn công Iran. Các máy bay này đã được ghi nhận cất và hạ cánh tại đây.

