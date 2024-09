Israel tuyên bố thủ lĩnh cao nhất của Hezbollah đã thiệt mạng

Quân đội Israel hôm 28/9 chính thức tuyên bố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã chết trong cuộc không kích đêm trước đó.

Israel không kích Beirut nhằm vào lãnh đạo Hezbollah Israel hôm 27/9 không kích một khu vực phía Nam thủ đô Beirut, Lebanon. Giới chức Iran cho biết mục tiêu là nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah.

Quân đội Israel ra tuyên bố khẳng định thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị giết cùng với các chỉ huy Hezbollah khác trong cuộc không kích vào Beirut, thủ đô của Lebanon đêm 27/9.

Khu vực này vốn là địa điểm hiếm khi bị Israel nhắm mục tiêu trực tiếp trước đó.

Quân đội Israel cho hay các cuộc không kích đã giết chết ông Ali Karake - vốn được xác định là chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah - và một số chỉ huy Hezbollah khác (chưa có thông tin chi tiết).

Ông Hassan Nasrallah, người đứng đầu của nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn trong 32 năm, được cho là mục tiêu của các cuộc không kích vào Beirut đêm 27/9.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết rằng ông ta "sẽ không còn có thể khủng bố thế giới nữa".

IDF cho biết các máy bay chiến đấu đã thực hiện một "cuộc tấn công có mục tiêu" vào trụ sở trung tâm của Hezbollah "trong lòng đất, bên dưới một tòa nhà dân cư ở khu vực Dahieh tại Beirut".

Trong 32 năm lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã biến nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn thành lực lượng có tầm ảnh hưởng tại Lebanon và là đối thủ đáng gờm với Israel.

An ninh xung quanh ông Nasrallah từ lâu đã rất nghiêm ngặt, đặc biệt khi người tiền nhiệm của ông từng trúng tên lửa Israel. Trong lần ông đồng ý trả lời phỏng vấn hiếm cho tờ New York Times vào năm 2002, phóng viên và nhiếp ảnh gia bị bịt mắt. Chiếc xe chở họ lái lòng vòng quanh vùng ngoại ô phía nam Beirut trong một thời gian ngắn trước cuộc gặp. Sau đó, nhóm an ninh kiểm tra mọi thứ có thể mang vào phòng, thậm chí còn tháo cả bút để đảm bảo bên trong chỉ chứa mực.

Hezbollah đã giao tranh với Israel kể từ khi xung đột Dải Gaza bắt đầu hồi tháng 10/2023. Tuy nhiên, nhóm này vẫn do dự không muốn sử dụng toàn bộ kho vũ khí, vì nhiều người Lebanon, vốn mệt mỏi với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề khác, không muốn một cuộc chiến nữa.

Người dân nghe bài phát biểu của thủ lĩnh Hezbollah hôm 19/9. Ảnh: New York Times.

Trong bài phát biểu gần nhất trên truyền hình hôm 19/9, ông Nasrallah cáo buộc Israel về vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm, khiến hàng chục thành viên thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

“Chúng ta chắc chắn sẽ đáp trả”, ông nói. “Cách thức, quy mô, thời điểm và địa điểm sẽ được giữ bí mật, và được giữ kín ngay cả trong nội bộ”.