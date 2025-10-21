Israel liên tục không kích vào Gaza

Đúng như lo ngại của giới phân tích, ngày 19 và 20/10, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự đáng lo ngại, đó là tấn công vào Dải Gaza và không kích vào quốc gia láng giềng Lebanon.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel tại Khan Younis, phía Nam Dải Gaza ngày 20/10. Nguồn: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 20/10 thông báo không quân Israel đã tập kích và hạ sát một số phần tử khủng bố tại khu vực thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza. Thông báo cho biết các tay súng bị tiêu diệt khi đang tìm cách tiếp cận vị trí đóng quân của Israel bên trong đường ranh giới Vàng.

Trước đó, ngày 19/10, không quân Israel đã tập kích các mục tiêu trên khắp dải Gaza, nhằm đáp trả cuộc tấn công được cho là do Phong trào Hamas tiến hành tại thành phố Rafah, cực Nam Gaza, khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Các cuộc không kích của Israel khiến ít nhất 45 người chết, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng nhất tại Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực hôm 10/10.

Bên cạnh mặt trận Gaza, không quân Israel hôm nay cũng tập kích vào quốc gia láng giềng Lebanon, với mục tiêu nhắm đến là một cấu trúc quân sự của Phong trào Hezbollah ở khu vực Nabatieh, phía Nam Lebanon.

Thông báo của IDF nêu rõ Hezbollah vẫn đang tiếp tục các nỗ lực tái xây dựng hạ tầng quân sự trên khắp Lebanon, vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực tháng 11/2024.

Trước đó, truyền thông Lebanon cũng cáo buộc không quân Israel oanh tạc vào một địa điểm gần làng Jarmaq ở phía Nam Lebanon hồi trưa 20/10. Tuy nhiên, thông tin này chưa được quân đội Israel xác nhận.

Cả chính phủ Lebanon và lực lượng Hezbollah đều chưa đưa ra phản ứng với các cuộc không kích mới nhất của Israel. Tuy nhiên, trong nhiều thông báo trước đó, chính phủ Lebanon cáo buộc Israel xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Lebanon và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Tình hình tại dải Gaza tiếp tục leo thang đáng lo ngại khi quân đội Israel liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong cho người Palestine với cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn. Thực tế này buộc giới chức Mỹ cảnh báo Chính quyền Israel không thực hiện các hành động gây rủi ro cho thỏa thuận ngừng bắn.

Hình ảnh tại Khan Younis, phía nam dải Gaza ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Lực lượng Phòng vệ (IDF) tối qua thông báo máy bay không người lái của quân đội nước này đã khai hỏa và hạ sát một số người Palestine bị cáo buộc là khủng bố ở khu vực quận Shejaiya thuộc mạn Đông thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza, hồi chiều qua.

IDF khẳng định những phần tử bị tiêu diệt đã cố tình vượt qua đường ranh giới Vàng do quân đội Israel vạch ra và nổ súng vào binh sỹ Israel. Trong khi đó, truyền thông Palestine đưa tin có 2 người đã bị quân đội Israel bắn chết tại khu vực quận Shejaiya.

Đây là vụ tấn công đáng chú ý thứ 2 của quân đội Israel tại dải Gaza trong ngày 20/10. Trước đó, IDF cũng thông báo không quân Israel đã tập kích và hạ sát một số phần tử khủng bố tại khu vực thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza hồi trưa qua. Các tay súng bị tiêu diệt khi đang tìm cách tiếp cận vị trí đóng quân của Israel bên trong đường ranh giới Vàng.

Như vậy, tính chung trong hai ngày qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel tại Gaza đã khiến ít nhất hơn 50 người chết, đẩy lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực giữa Israel và Phong trào Hamas ngày 10/10, đối mặt nguy cơ đổ vỡ.

Trước thực tế này, hai Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông là Steve Witkoff và Jared Kushner, đã phải lên tiếng cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Lời cảnh báo được đưa ra trong cuộc gặp hôm qua giữa Thủ tướng Israel và hai Đặc phái viên Mỹ. Các quan Mỹ chỉ rõ Israel có quyền tự vệ, nhưng không được phép gây gây rủi ro cho lệnh ngừng bắn Gaza.

Hai Đặc phái viên Mỹ đến Israel chiều qua, nhằm thảo luận với giới chức Israel về việc triển khai giai đoạn tiếp theo của sáng kiến hòa bình Gaza do Tổng thống Trump đề xuất. Một số quan chức Israel trước đó tuyên bố sẽ chỉ chuyển sang đàm phán về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn, sau khi Hamas hoàn thành cam kết trao trả đầy đủ 28 con tin đã chết cho phía Israel.

Theo các nguồn tin chính thức, Hamas đến nay mới trao trả được 10 trong tổng số 28 thi thể con tin đã chết. Nỗ lực trao trả số con tin còn lại được cho là cần thêm nhiều thời gian, do việc tìm kiếm và thu thập thi thể con tin giữa các đống đổ nát khổng lồ ở Gaza, là cực kỳ thách thức.