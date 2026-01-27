Israel lên phương án sơ tán 42.000 du khách nếu phải đóng cửa không phận

Bộ Du lịch Israel thông báo đã xây dựng kế hoạch sơ tán du khách đang có mặt tại nước này, trong trường hợp buộc phải đóng cửa không phận do lo ngại nguy cơ bùng phát cuộc xung đột mới.

Các máy bay tại sân bay Ben Gurion ở miền Trung Israel. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Bộ Du lịch Israel cho biết dù việc sơ tán du khách không hoàn toàn thuộc trách nhiệm riêng của bộ, cơ quan này vẫn đã chuẩn bị các phương án liên lạc với du khách và tổ chức đưa họ di chuyển qua các cửa khẩu đường bộ. Đại diện Bộ Du lịch tuyên bố cơ quan này đã sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu tình huống đòi hỏi.

Trước đó một ngày, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel, ông Shmuel Zakai đã cảnh báo các hãng hàng không nước ngoài rằng khu vực này có thể bước vào một “giai đoạn nhạy cảm hơn” vào cuối tuần này. Ông Zakai cho biết tình hình an ninh vẫn đang “diễn biến phức tạp” và nhấn mạnh rằng Israel có thể một lần nữa tiến tới việc đóng cửa không phận nếu cần thiết - tương tự như những gì đã diễn ra trong các cuộc đối đầu với Iran vào tháng 4 và tháng 10/2024, cũng như vào tháng 6/2025 - trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi và điều chỉnh các biện pháp ứng phó theo diễn biến thực tế.

Trong khi Israel tiếp tục đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ leo thang căng thẳng, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy một số chuyến bay đến và đi từ Trung Đông. Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025, không phận Israel gần như bị đóng hoàn toàn, khiến hàng chục nghìn người bị mắc kẹt.

Hiện các hãng hàng không Israel như El Al, Arkia và Israir đang nới lỏng các điều kiện cho phép hành khách hủy vé khi cần thiết. Nhiều hành khách đã liên hệ với các hãng hàng không do lo ngại các chuyến bay của họ có thể bị hủy. Ở thời điểm hiện tại, sân bay quốc tế Ben Gurion vẫn đang hoạt động bình thường.