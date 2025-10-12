Israel không kích vào Lebanon

Đúng như nhận định của nhiều nhà phân tích, sau khi dừng chiến sự tại dải Gaza, quân đội Israel đã chuyển hoạt động tác chiến sang các mặt trận khác. Sáng sớm nay 11/10, Lebanon đã trở thành chiến trường mới nhất trong khu vực bị không quân Israel tập kích.

Máy móc bị hư hại ở miền nam Lebanon sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Nhà nước Lebanon cho biết, sáng sớm nay (11/10), không quân Israel đã tiến hành 10 cuộc oanh tạc vào các khu vực chứa máy ủi và máy xúc ở phía Nam Lebanon. Các cuộc không kích khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương; phá hủy hơn 400 thiết bị, máy móc các loại.

Tổng thống Lebanon Joseph Anoun đã ra tuyên bố cực lực lên án đợt tập kích, coi đó là hành vi gây hấn tàn bạo chống lại các cơ sở dân sự tại Lebanon.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã tấn công các cơ sở của Phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon trong đêm 10, rạng sáng ngày 11/10, với các buộc các cơ sở này được dùng để lưu chứa máy móc phục vụ việc tái xây dựng hạ tầng quân sự của Hezbollah.

IDF khẳng định Hezbollah đang vận hành một phương thức hoạt động gây nguy hiểm cho dân thường Lebanon và sử dụng dân thường như lá chắn sống.

Một số nhà phân tích khu vực lo ngại đợt không kích sáng sớm nay có thể là sự mở màn cho chiến dịch tấn công quân sự trở lại của Israel vào Lebanon, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn Gaza đang được triển giữa Israel và Phong trào Hamas theo sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thời gian qua, Israel liên tục nhắc lại yêu cầu giải giáp vũ khí của Hezbollah như điều kiện để Israel rút quân ra khỏi các khu vực còn chiếm đóng ở miền Nam Lebanon từ tháng 9/2024, trong cuộc chiến thảm khốc kéo dài 14 tháng với Hezbollah.