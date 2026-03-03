Lực lượng Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch tấn công Iran ngày thứ 4, bao gồm cả đòn tập kích nhắm vào đài truyền hình quốc gia, trong bối cảnh số người thiệt mạng đã tăng lên 787 người.

Lực lượng cứu hộ tập trung tại Ramat Gan, Israel sau đợt tập kích tên lửa của Iran, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang. Ảnh: Reuters.

Cơ sở hạt nhân Iran hư hại sau không kích

Ngày 3/3, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận một số tòa nhà tại lối vào nhà máy làm giàu nhiên liệu ngầm Natanz đã bị hư hại sau các đợt tập kích của Mỹ và Israel. Dù vậy, cơ quan này khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu rò rỉ phóng xạ hay hậu quả liên quan nào.

Theo RT, Cơ quan năng lượng hạt nhân Nga Rosatom cảnh báo đã "mất liên lạc" với ban lãnh đạo hạt nhân của Iran. Các cuộc không kích của Israel đang bắt đầu xâm phạm vành đai an ninh của Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr then chốt.

Hình ảnh vệ tinh được ghi lại cho thấy những thiệt hại tại tổ hợp hạt nhân Natanz của Iran. Nguồn: Vantor.

Dữ liệu vệ tinh từ công ty Vantor (Mỹ) chụp ngày 2/3 cho thấy ít nhất hai tòa nhà nhỏ trong tổ hợp này bị phá hủy nghiêm trọng. Tuy nhiên, các công trình này vẫn còn tương đối nguyên vẹn trong ảnh chụp vệ tinh trước đó chỉ một ngày.

Israel không kích Văn phòng Tổng thống Iran

Quân đội Israel (IDF) cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Văn phòng Tổng thống Iran và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tại thủ đô Tehran, nhằm làm tê liệt hệ thống chỉ huy và kiểm soát sau cái chết của Lãnh tụ Khamenei.

Israel không kích nhằm vào Văn phòng Tổng thống Iran và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tại thủ đô Tehran. Ảnh: NDTV.

Cuộc không kích cũng nhắm trúng nơi hội họp của các quan chức an ninh cấp cao và các học viện đào tạo sĩ quan quân đội, vốn là các khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

IDF khẳng định đây là nơi Tehran hoạch định chương trình hạt nhân và các chiến dịch quân sự. Đòn đánh này nhằm làm tê liệt hệ thống chỉ huy và khả năng phản ứng chiến tranh của Tehran, theo NDTV.

Trung Đông nguy cơ mất 60 tỷ USD doanh thu du lịch

Xung đột Mỹ - Israel - Iran có thể xóa sổ 1/4 lượng khách quốc tế đến khu vực trong năm 2026. Lượng khách dự báo giảm từ 11% đến 27%, đảo ngược hoàn toàn kỳ vọng tăng trưởng 13% trước đó.

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Trung Đông sẽ mất từ 23 đến 38 triệu lượt khách quốc tế. Tổng mức sụt giảm chi tiêu của du khách ước tính đạt từ 34 tỷ đến 56 tỷ USD .

Dữ liệu từ Tourism Economics cho thấy ngành du lịch khu vực đang rơi vào trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng, đối mặt với sự sụt giảm doanh thu kỷ lục do tác động trực tiếp từ chiến tranh.

Tổng thống Trump: 'Đã quá muộn' cho Iran

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump khẳng định lực lượng phòng không, không quân, hải quân và ban lãnh đạo Iran đã "bị xóa sổ".

Ông cho biết Tehran đang muốn đàm phán nhưng ông đã thẳng thừng từ chối trên mạng xã hội Truth Social: "Đã quá muộn!".

Ba ngày sau các cuộc không kích hiệp đồng của Mỹ và Israel, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini, cũng đã đưa ra tuyên bố cứng rắn về triển vọng ngoại giao giữa hai nước.

Ông Bahreini khẳng định: “Tehran hiện rất hoài nghi về tính hữu ích của việc ngồi vào bàn đàm phán với Washington. Ngôn ngữ duy nhất để đối thoại với Mỹ lúc này là ngôn ngữ của sự phòng thủ. Không còn thời gian cho đàm phán nữa”.

Nga kêu gọi hội nghị quốc tế về Trung Đông

Ngày 3/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi triệu tập hội nghị quốc tế về Trung Đông, nhấn mạnh giải pháp chính trị là con đường duy nhất để hạ nhiệt căng thẳng. Ông cảnh báo các đòn tấn công quân sự nhắm vào Iran sẽ kích ngòi cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân toàn cầu. Nga và Mỹ hiện duy trì đối thoại đa cấp độ, Các thỏa thuận từ thượng đỉnh Anchorage (tháng 8/2025) vẫn đang được phía Mỹ xem xét.

Dù chiến sự Trung Đông leo thang, Điện Kremlin vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng sớm nối lại đối thoại với Nga, dự kiến vòng đàm phán mới có thể diễn ra từ ngày 5 đến 8/3.

Nga và Oman thảo luận về tình hình Iran

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Oman Badr Albusaidi để thảo luận về tình hình xoay quanh Iran.

Các bộ trưởng hối thúc chấm dứt chiến sự sớm nhất có thể và quay trở lại các nỗ lực chính trị, ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng. Hai bên khẳng định sẵn sàng ủng hộ các giải pháp hòa bình và thỏa hiệp dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm cả các hoạt động tại Liên Hợp Quốc.

Các địa điểm Iran không kích căn cứ quân sự tại Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Diễn biến nóng tại các quốc gia khu vực

Iraq: Mỏ dầu Rumaila (lớn nhất quốc gia) ngừng hoạt động hoàn toàn do các tuyến xuất khẩu tê liệt vì chiến sự. Toàn bộ hệ thống kho chứa đã chạm ngưỡng tối đa.

Baghdad: Chặn đứng âm mưu nã 9 tên lửa vào thủ đô sau khi lực lượng an ninh thu giữ bệ phóng tại khu vực Abu Ghraib. Các đội kỹ thuật đã kịp thời vô hiệu hóa hỏa lực.

Anh: Điều tàu chiến bảo vệ căn cứ RAF Akrotiri (Síp) nhằm thiết lập lá chắn phòng thủ trước các mối đe dọa tập kích trực tiếp từ Iran.

Israel: Không kích trúng chỉ huy cấp cao Iran ngay tại Tehran. Quân đội Israel (IDF) xác nhận mục tiêu đã bị đánh trúng và đang làm rõ danh tính đối tượng.

UAE: Cảnh báo bảo vệ chủ quyền bằng kho pháo binh chiến lược. Khẳng định sở hữu nguồn dự trữ khí tài dồi dào, đủ khả năng đẩy lùi các mối đe dọa trên không trong thời gian dài.

Mỹ đóng cửa hai đại sứ quán tại Vùng Vịnh

Mỹ đã đóng cửa các đại sứ quán tại Saudi Arabia và Kuwait sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone), trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành các đòn đáp trả trên khắp khu vực vào thứ Ba.

Israel thực hiện các đợt không kích mới nhắm vào các mục tiêu quan trọng tại Iran và tuyên bố sẽ triển khai quân đội tiến sâu hơn vào Lebanon, trong khi Hezbollah cho biết các tay súng của họ đã tấn công Israel bằng drone.

Israel xác nhận đã ném bom Văn phòng Tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tại Tehran nhằm triệt hạ ban lãnh đạo Iran.

Khi cuộc chiến bước sang ngày thứ tư, số người thiệt mạng Iran đang không ngừng tăng lên (787 người), phía Mỹ có 6 binh sĩ.

Khói đen nghi ngút tại Đại sứ quán Mỹ sau vụ tập kích UAV Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh đã bị hai máy bay không người lái (UAV) tấn công ngày 3/3, gây ra một đám cháy nhỏ cùng một số thiệt hại vật chất.

Iran trả đũa quy mô lớn nhắm vào các căn cứ Mỹ

Ngày 3/3, chiến sự Trung Đông leo thang dữ dội với chuỗi đòn trả đũa dồn dập: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dội tên lửa và drone vào căn cứ không quân Sheikh Isa (Bahrain). Tại Oman, cảng chiến lược Duqm cũng bị drone đánh trúng bồn chứa nhiên liệu.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia) xác nhận bị tấn công và đóng cửa ngay trong ngày. Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhân viên không thiết yếu khỏi Bahrain, Iraq, Jordan và đóng cửa cơ sở tại Kuwait.

Thành viên cấp cao của Iran cùng 787 người thiệt mạng

Israel công bố video không kích trụ sở chính quyền Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/3 công bố đoạn video chính thức đầu tiên cho thấy các đòn không kích nhằm vào mục tiêu là các trụ sở của chính quyền Iran nằm tại trung tâm thủ đô Tehran.

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds (IRGC), mắt xích quan trọng trong quan hệ với Hezbollah, đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel tại Beirut.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận hình ảnh vệ tinh cho thấy có thiệt hại tại lối vào nhà máy làm giàu uranium ngầm Natanz, nhưng chưa ghi nhận tác động phóng xạ nào.

Tại Saudi Arabia, nhà chức trách cho biết hai máy bay không người lái (UAV) đã đâm trúng Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, gây hỏa hoạn nhỏ và thiệt hại nhẹ.

Israel báo cáo đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo của Iran trên bầu trời Jordan và khu vực Bờ Tây trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ - Israel có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết ít nhất 30.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Lebanon kể từ khi xung đột leo thang.

Tổng thống Trump: Mỹ có thể duy trì chiến sự vô thời hạn ở Iran

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Lầu Năm Góc sẵn sàng một cuộc chiến “kéo dài vô thời hạn” nhờ đang sở hữu kho dự trữ đạn dược "gần như vô hạn".

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ 2/3, ông Trump bác bỏ các lo ngại về hậu cần: "Các cuộc chiến có thể được duy trì 'vô thời hạn' và thành công chỉ với những nguồn cung hiện có”.

Ông cũng gợi ý rằng các loại vũ khí đang lưu kho tại những quốc gia khác có thể được tái phân bổ để Lầu Năm Góc sử dụng, theo RT.

Trong khi ông Trump tự tin, các quan sát viên quân sự lại chỉ ra rằng khả năng cung ứng đạn dược - đặc biệt là tên lửa phòng không - là yếu tố hạn chế lớn nhất trong chiến dịch của liên quân Mỹ - Israel nhằm vào chính quyền Iran.

Dù con số cụ thể là bí mật quân sự, tờ The Wall Street Journal đưa tin các chuyên gia tin rằng cả Mỹ và Israel đang tiêu thụ quá nhanh vũ khí cao cấp như tên lửa đánh chặn cho hệ thống THAAD, Patriot, Arrow-3 và tên lửa hành trình Tomahawk.

Cựu phát ngôn viên IDF Jonathan Conricus nhận định: "Cuối cùng mọi thứ quy về những con số. Chúng ta có bao nhiêu tên lửa đánh chặn so với số lượng bệ phóng mà đối phương có thể triển khai và khai hỏa".

Các cuộc tập kích bằng tên lửa và drone của Iran đã mở rộng mục tiêu, không chỉ nhắm vào các căn cứ Mỹ/NATO mà còn đánh thẳng vào cơ sở năng lượng trọng yếu. Việc Tehran đóng cửa eo biển Hormuz đang tạo ra một "cơn địa chấn" cho thị trường. Với việc xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia và khí hóa lỏng (LNG) từ Qatar bị gián đoạn, giá năng lượng toàn cầu đã ngay lập tức tăng vọt.