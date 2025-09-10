Israel huy động hơn 10 tiêm kích tấn công vào Doha

Israel huy động hơn 10 tiêm kích, phóng trên 10 quả đạn pháo vào một mục tiêu duy nhất ở khu West Bay Lagoon, khu dân cư cao cấp của Doha, nơi nhiều gia đình người nước ngoài sinh sống.

Khói bốc lên sau khi người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ ở Doha, Qatar, ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết tòa nhà bị không kích có nhiều thành viên thuộc Cục Chính trị Hamas sinh sống. Đây vốn là một khu dân cư yên tĩnh, nằm ngoài trung tâm thành phố Doha.

CNN dẫn lời quan chức Israel xác nhận các máy bay phải tiếp dầu trên không cho chuyến bay dài và toàn bộ chiến dịch đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu, song thời điểm hành động được đẩy sớm hơn dự kiến.

Qatar phẫn nộ, Mỹ giữ khoảng cách

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là hành động “khủng bố nhà nước” và “sự phản bội trắng trợn”. Ông tuyên bố Doha “bảo lưu quyền đáp trả” và đã thành lập nhóm pháp lý để xem xét vụ việc. Đồng thời, ông thừa nhận sự kiện này khiến tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza rơi vào thế bất định.

Khoảnh khắc Israel không kích Hamas tại Doha Đoạn video từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một cuộc không kích của Israel đánh trúng tòa nhà ở Doha, trong vụ tấn công nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar ngày 9/9.

Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch là “hoàn toàn độc lập”, đồng thời tuyên bố cuộc tấn công có thể “mở ra cánh cửa kết thúc chiến tranh ở Gaza”.

Văn phòng của ông cho biết Israel đã chấp thuận nguyên tắc ngừng bắn mới do Mỹ đề xuất, song không lý giải vì sao chọn thời điểm này để hành động ngay trên đất Qatar.

Phản ứng từ Washington ban đầu khá dè dặt. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng hành động này “không phục vụ mục tiêu của Israel hay Mỹ”, nhưng không chỉ trích trực tiếp.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump lên mạng xã hội nhấn mạnh: “Đây là quyết định của Thủ tướng Netanyahu, không phải của tôi”. Ông nói rằng Mỹ chỉ được thông báo ngay trước khi cuộc tấn công diễn ra, và dù đã báo cho phía Qatar thì mọi chuyện đã quá muộn để ngăn chặn.

Ông Donald Trump trong một cuộc họp hôm 7/9. Ông khẳng định đây là quyết định của Israel, không phải của ông. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc điện đàm với Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ông Trump bày tỏ “tình đoàn kết với Qatar”, gọi đây là “đồng minh chiến lược tin cậy” của Mỹ, đồng thời cam kết “sự việc như vậy sẽ không lặp lại trên đất Qatar”.

Đàm phán ngừng bắn rơi vào ngã rẽ nguy hiểm

Theo truyền thông địa phương, cuộc không kích khiến một sĩ quan an ninh Qatar và 5 thành viên Hamas thiệt mạng, song phái đoàn đàm phán của Hamas vẫn an toàn.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng toàn bộ tiến trình thương lượng nhằm chấm dứt giao tranh tại Gaza có thể bị phá vỡ. Thủ tướng Al-Thani cảnh báo rằng sau sự kiện này, “không còn điều gì đảm bảo cho các cuộc thảo luận hiện nay”.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối. Thủ tướng Canada Mark Carney gọi vụ việc là “sự mở rộng bạo lực không thể chấp nhận” và cảnh báo hành động của Israel “đe dọa trực tiếp hòa bình và an ninh khu vực”.

Trong khi đó, một số cố vấn của ông Trump tỏ ra tức giận vì Israel không thông báo trước, khiến họ không kịp can thiệp về mặt ngoại giao.

Tại Israel, giới chức phụ trách vấn đề con tin bảo vệ quyết định tấn công, cho rằng các lãnh đạo Hamas ở Qatar đã “cản trở tiến trình thỏa thuận” và cần gây sức ép để đẩy nhanh đàm phán. Tuy nhiên, nhiều gia đình con tin bày tỏ lo ngại số phận người thân có thể bị đe dọa nghiêm trọng sau vụ việc.

Một tòa nhà bị hư hại ở Doha sau cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hamas ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Dù được chính quyền Netanyahu coi là bước đi nhằm “mở đường cho hòa bình”, cuộc không kích ở Doha lại khiến vai trò trung gian của Qatar bị lung lay, đồng thời khoét sâu mâu thuẫn trong hàng ngũ các đồng minh.