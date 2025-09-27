Israel dội bom dữ dội vào thành phố Gaza

Ngày 26/9, quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Gaza, cho thấy quyết tâm chiếm giữ đô thị lớn nhất của người Palestine ở dải Gaza bất chấp cảnh báo và phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Khói bốc lên từ một cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Truyền thông khu vực cho biết, hoạt động tấn công vào thành phố Gaza được quân đội Israel đặc biệt đẩy mạnh ngay trước khi Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Theo đó, pháo binh và không quân Israel đã bắn phá dữ dội hàng chục ngôi nhà của người Palestine ở các quận nằm sâu bên trong thành phố Gaza.

Ngoài thành phố Gaza, quân đội Israel cũng tấn công vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp dải Gaza, trong đó có khu vực Trung tâm và phía Nam vùng đất này.

Một số nguồn tin Arab khẳng định các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong ngày 26/9 khiến ít nhất 58 người chết, khoảng 200 người khác bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.

Theo truyền thông khu vực, Israel vẫn quyết tâm đẩy mạnh tấn công nhằm chiếm giữ thành phố Gaza, bất chấp làn sóng lên án và phản đối ngày càng gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, lãnh đạo một số nước châu Âu tiếp tục cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Micheal Martin, Thủ tướng Ireland khẳng định hành động của Israel ở Gaza là sự chối bỏ mọi chuẩn mực, nguyên tắc và quy tắc của luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cảnh báo Israel sẽ đánh mất những người bạn còn lại, nếu nước này tiếp tục theo đuổi cuộc chiến phá hoại ở dải Gaza.

Theo cơ quan Y tế Gaza, cuộc chiến kéo dài gần 2 năm qua của Israel vào dải Gaza đã khiến hơn 65.000 người chết, hơn 165.000 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%.

Hồi giữa tháng này, Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc kết luận Israel phạm tội diệt chủng ở dải Gaza. Trước đó, nhiều quốc gia cũng quyết định tham gia vụ kiện do Nam Phi khởi xướng với cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng ở Gaza.