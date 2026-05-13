Tấm vé dự Champions League mùa 2026/27 là phần thưởng xứng đáng dành cho Isco sau những đóng góp to lớn của anh cho Real Betis.

Isco bật khóc.

Rạng sáng 13/5, Betis giành chiến thắng 2-1 trước Elche, qua đó cán đích trong top 5 La Liga và chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Sau 21 năm chờ đợi, Betis cuối cùng cũng trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, và Isco chính là biểu tượng lớn nhất cho hành trình kỳ diệu ấy.

Ngay sau trận đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha không thể kìm nén cảm xúc. Anh bật khóc giữa sân trong sự vỡ òa của hàng vạn cổ động viên Betis. Với nhiều người, đó không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là khoảnh khắc đánh dấu sự hồi sinh ngoạn mục của một tài năng từng bị lãng quên.

Isco từng giành 5 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, nhưng tấm vé dự giải đấu này cùng Betis lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Sau khi rời Real Madrid, sự nghiệp của anh sa sút nghiêm trọng vì chấn thương và phong độ thất thường. Có thời điểm, Isco không tìm được đội bóng mới trong nhiều tháng và thậm chí từng nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Trong lúc gần như cả thế giới bóng đá quay lưng, Betis là đội dang tay trao cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini, Isco dần lấy lại cảm hứng chơi bóng, trở thành thủ lĩnh tuyến giữa và thậm chí trở lại đội tuyển Tây Ban Nha.

Từ một cầu thủ tưởng như đã hết thời đến người đội trưởng đưa Betis trở lại Champions League, Isco đã viết nên một trong những câu chuyện giàu cảm xúc nhất của La Liga mùa này.

