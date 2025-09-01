Isak đổi đời ở Liverpool

Tiền đạo Alexander Isak được cho là sẽ tăng lương đáng kể nhờ quyết định gia nhập Liverpool trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè này.

Isak đầu quân Liverpool.

Sáng 1/9, Athletic xác nhận Isak gia nhập Liverpool khi Newcastle chấp nhận mức phí chuyển nhượng 130 triệu bảng. Đây là thương vụ đắt kỷ lục trong lịch sử Premier League.

Givemesport cùng nhiều trang tin thân cận Liverpool cho biết Isak sẽ hưởng mức lương 250.000 bảng/tuần tại sân Anfield, con số ngang với một tân binh khác là Hugo Ekitike. Tại Newcastle, Isak đang nhận mức lương 120.000 bảng mỗi tuần.

Mức thu nhập mới cũng biến Isak và Ekitike trở thành những cầu thủ hưởng lương cao thứ ba tại Liverpool, sau hai ngôi sao Mohamed Salah (400.000 bảng/tuần) và Virgil van Dijk (385.000 bảng/tuần).

Thực tế cho thấy Liverpool có sự thay đổi đáng kể về mặt chi tiêu, khi câu lạc bộ này từng chỉ đứng thứ năm trong danh sách các câu lạc bộ có quỹ lương cao nhất Premier League hồi tháng 5. Trong quá khứ, HLV Jurgen Klopp từng phát biểu rằng Liverpool không thể so sánh với nguồn tài chính của Manchester City hay chính Newcastle.

Thương vụ Isak khiến Liverpool vượt mốc mua sắm 400 triệu bảng hè này, sau các bản hợp đồng đình đám như Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz hay Ekitike.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng thu hồi khoảng 170 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

