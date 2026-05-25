Iran tuyên bố bắn hạ ‘máy bay không người lái giám sát của Israel’

Thông tấn xã Mehr của Iran hôm Chủ nhật đưa tin, quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái do thám và giám sát của Israel tại tỉnh Hormozgan.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh dư luận ngày càng kỳ vọng đạt được một bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ.

Thông tấn xã này khẳng định, mảnh vỡ của chiếc UAV Orbiter do Israel sản xuất đã được tìm thấy với sự phối hợp của các lực lượng hải quân Iran.

Cùng ngày Chủ nhật, theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên phản hồi công khai trước các thông tin về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đang dần hình thành giữa Mỹ và Iran. Ông tuyên bố: "Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân".

Thông điệp này được đăng tải trên mạng xã hội X kèm theo một bức ảnh chụp ông Netanyahu cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Netanyahu cho biết thêm, ông và ông Trump đã thống nhất rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran "đều phải loại bỏ mối đe dọa hạt nhân".

"Điều đó đồng nghĩa với việc tháo dỡ các cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran và chuyển toàn bộ vật liệu hạt nhân đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này", ông Netanyahu viết trên X.

Trước đó vào thứ Bảy, ông Trump và ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm sau khi xuất hiện các báo cáo về tiến triển hướng tới một bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.

Ông Netanyahu đã nhấn mạnh với ông Trump rằng "Israel sẽ duy trì quyền tự do hành động trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon".

Phía Israel lo ngại rằng một thỏa thuận hạn chế - chỉ tập trung vào việc gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa lại eo biển Hormuz - sẽ không thể giải quyết được các vấn đề cốt lõi của họ - đó là chương trình hạt nhân và kho dự trữ uranium làm giàu của Iran.

Theo một quan chức Israel, ông Trump đã trấn an ông Netanyahu rằng ông sẽ "giữ vững lập trường" khi đàm phán về yêu cầu tháo dỡ chương trình hạt nhân của Iran cũng như loại bỏ toàn bộ uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này, đồng thời sẽ không ký kết thỏa thuận cuối cùng nếu các điều kiện trên không được đáp ứng.